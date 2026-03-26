Автор: Емануела Вилизарова

Ще посетя всяка една областна дирекция на МВР, където да се срещна лично с вас. Знам, че думите ми може да не стигнат до всички, затова смятам за нужно да ги споделя и тук. Това написа изпълняващият длъжността главен секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев на своята Facebook страница, публикувайки и видео от днешното си изказване пред полицаите от ОДМВР в град Враца.



"Колеги, ние сами сме избрали професията си. На нас се пада отговорната задача да защитим честността на вота. Да не позволим на купувачите на гласове да откраднат от нас и от бъдещето на нашите деца", гласи обръщението на Кандев.



"Ще застана и ще защитавам всеки един от нас, който върши работата си почтено.



Моят призив към вас е инициативата да бъде наша. Смятам, че до датата на изборите не е време за канцеларии и бюра. Искам всички от нас на терен. Нашата работа е сред обществото и ние трябва да оправдаем неговото доверие. Важно е след вота на 19 април да можем да погледнем колегите си, семействата си и децата си в очите. Да не се срамуваме да го направим! Действайте смело и по закон. Желая ви успех!", пише още той.