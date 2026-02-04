© "Представям ви една реформа в Наказателния кодекс, която касае изключително важна и тежка тема за обществото – противодействието на педофилията и различните видове сексуални посегателства срещу деца и младежи", заяви на брифинг в МС правосъдният министър в оставка Георги Георгиев.



Реформата е резултат от месеци анализ и подготовка и вече е публикувана за обществено обсъждане, като се очаква да бъде внесена за разглеждане в Министерския съвет.



По думите на министъра близо 700 сигнала са получени за последните две и половина години за различни сексуални посегателства срещу деца.



"434 са регистрираните сексуални престъпления срещу деца. 64% от пострадалите са деца на възраст до 14 години – това са около 290 български деца. Около 80% от случаите включват най-тежките форми на престъпления", посочи Георгиев.



На първо място се предлага промяна в давността за наказателно преследване на подобни престъпления. "В момента срокът започва да тече от извършване на престъпление, което често ограничава възможността за наказателно преследване. Законопроектът предвижда началният момент на давността да се измести от навършването на пълнолетие, като в тези случаи той ще започва да тече до 38-та година на пострадалото лице, увеличавайки драстично времето за съдебни действия срещу извършителите", допълни правосъдният министър.



На второ място се предлага по-тежки наказания за престъпления срещу деца на възраст до 10 години. "Законопроектът предвижда затвор до 15 години за подобни деяния. Колкото по-малко е детето, толкова по-голяма е обществената опасност и толкова по-строго е наказанието", уточни той.



"Предвижда по-тежките случаи да се разглеждат първоначално в окръжните съдилища от тричленен състав, вместо в районните, където решенията се вземат от един съдия с двама съдебни заседатели, които често са без юридическо образование. Целта е да се гарантира по-строго и справедливо наказание при особено тежки случаи", заключи Георгиев.



