ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Георги Дучев: В хотелите към заплатата има безплатно хранене и нощувки, но нямa желаещи
"Въпреки повишението на заплатите, това нещо няма как на този етап да бъде решено", коментира изпълнителният директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели Георги Дучев пред телевизия Bulgaria On Air.
Той отбеляза, че хотелите в България са не само сезонни - има и целогодишни. По думите му при сезонните хотели проблемът е най-сериозен.
Дучев изтъкна, че сред причините за проблема е смяната на поколенията.
"Новите модели на поведение, които социалните медии диктуват, е дистанционната работа. Все по-малко се цени работата на място. Хотелиерството е такъв бизнес, че там няма как да се работи дистанционно", каза Дучев пред Bulgaria ON AIR.
"Заради пандемията имиджът на бранша доста пострада като работодател. Кризата беше много страшна. В продължение на две години тази индустрия почти изчезна в световен мащаб. Мерките бяха изключително рестриктивни", добави той.
Според изпълнителния директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели, сред причините за недостига на кадри е и демографската криза.
"Като нация се топим с 50 хил. годишно. Това рефлектира върху цялата икономика", подчерта Дучев.
Гостът отбеляза, че в хотелите има безплатно хранене и безплатни нощувки, които се добавят към заплатите.
"Ежегодно правим допитване и може да се каже, че заплатите растат", заяви Дучев.
На въпрос какви са предизвикателствата пред зимния сезон, той отговори, че най-важното е да има сняг, за да може сезонът да бъде по-дълъг.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Краен срок за обновяването на сградния фонд поставя България пред...
10:35 / 06.10.2025
Днес обсъждат увеличението на минималната работна заплата
10:44 / 06.10.2025
Схемата, при която безработни получаваха по над 2000 лева на месе...
09:57 / 06.10.2025
До месец стартира голям сондаж в Черно море за търсене на газ
09:58 / 06.10.2025
Петков, Василев и Бориславова отидоха на разпит в КПК, "ДПС - Нов...
10:00 / 06.10.2025
Отново мечка в Доспатско! Този път се разходи по улиците в Бръщен...
09:59 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
09:58 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS