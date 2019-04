Габъра: Във "4 You" се стреляше на месо! Полицай ме настъпи с кубинката по врата

© Митьо Очите Във "4 YOU" се стреляше на месо! Това разказа пред съда Петър Иванов-Габъра, оцелял при престрелката в Слънчака между групите на Димитър Желязков-Очите и Божидар Кузманов-Кравата, научи "България Днес". Габъра призна, че е приятел с Митьо Очите и във фаталния ден 8 юни 2016 г. е отишъл при него, за да говорят по личен въпрос. Очите бил с още няколко души - Радо, Кърчев, Мирко и Сашо, искали да хапнат някъде, разказа свидетелят.



Малко след като се разделил с аверите си, Габъра чул пукотевица. Първо помислил, че са пиратки, но после осъзнал, че се стреля. Бил на около 150 метра от ресторант "4 YOU".



"Тръгнах да бягам към заведението. Нещо ме разтресе целия, вдигна ми се адреналинът. Когато приближих, чух, че някой викаше "Убиха Митко!". Влязох, исках да оправя нещата - някой да не го доубият", спомня си Иванов. Той прескочил верандата на ресторанта и видял мъж с вдигнат във въздуха стол, който имал пистолет. Габъра носил газов пистолет.



"Казах му: "Лягай долу, ще стрелям!". Докато го кажа, се запука отвсякъде. Стреляше се на месо. Видях краката на човек, който лежеше на пода. Помислих, че това е Димитър Желязков. Гръмнах няколко пъти във въздуха и се дръпнах назад. Зад мен имаше родители с малко дете - избутах ги в храстите", спомня си очевидецът за екшъна.



Той забелязал, че си изпуснал ключовете, и се върнал да си ги вземе.



"През това време се гърмеше. Едно шише с вода се пръсна пред мен. Тогава видях едно момче да идва с плонж. Взех си ключовете и инстинктивно дадох назад", обясни Петър Габъра. Той сподели, че с газовия си пищов насред пукотевицата се е чувствал като с детска играчка.



В този момент някой му извикал: "Бягай, Габър, зад теб са". Той обаче не могъл да тича, защото бил с подагра. Спасява се с момчета в близък вход. Там забелязва, че ръката му е простреляна и кърви. След минути се появили двама полицаи, които го тръшнали на земята.



"Не успях да им кажа, че съм ранен. Вързаха ми белезниците отзад. Викаха ми: "Ти ли го уби?!". След 5 минути дойдоха 15 маскирани ченгета. Някой им каза, че съм ранен, и ме заключиха отпред. Лекари ми премериха кръвното и ми сложиха марля", спомня си простреляният. След това той е бил закаран в ареста в Несебър.



"Там един полицай ме настъпи с кубинката по врата. Викаше "Де*ба вашата мама! Ти ли го уби?", разказва Габъра. Няколко дни по-късно той разбира, че при стрелбата е убит Александър Алексиев - Сашо Водолаза от хората на Очите. "Той беше добро момче", заяви оцелелият пред магистратите и се разплака, като си спомни за него.



Запитан защо се е върнал между куршумите, Петър Габъра отговори: "И до ден днешен се чудя защо се върнах за ключовете. Можеше да ми пръснат главата! Не мислех, че рискувам собствения си живот. След шока си повредих говора и отключих диабет. От стреса на жена ми й спря кърмата и не можеше да храни дъщеря ни".



Разказът на очевидеца не можа да чуе другият оцелял - Димитър Желязков. След екстрадирането му от Турция той присъства като пострадал на всяко заседание по делото срещу кръвния му враг Божо Кравата и групата му.



Очите отново дойде в съда, но за малко. Той коментира с адвоката си направената му медицинска експертиза, след което пожела да се върне зад решетките и си тръгна.



Желязков близо 7 месеца прекара в турски зандан, а след като бе екстрадиран у нас, се оплака, че разследващите не се грижат за здравето му. След стрелбата в Слънчака Очите бе надупчен от куршуми, едва оцеля и му се налага да уринира в торбичка. Седмици наред прокуратурата отказваше да му назначи експертиза.



Такава бе назначена едва когато спецразследващите вкараха в съда обвинителния акт срещу Желязков и хората му. В последните дни соченият като тартор е получил разрешение от съдия Лилия Георгиева да посети лекар за консултация, както и да отиде в болницата на МВР за прегледи.



Във вторник експертизата е представена по делото, потвърдиха за вестника от спецсъда. Не е изключено на базата на изследването главното действащо лице да поиска по-лека мярка за неотклонение. Това вече сториха двама-трима от хората му. Тъй като се очаква до броени дни мерките им да се гледат на втора инстанция, делото е в апелативния съд и затова още не е насрочена дата, на която процесът да започне.



"4 YOU" присъстваше като надпис в съдебната зала. Дали случайно или не - това беше част от надпис на шапката на подсъдимия с Божо Кравата Тодор Славов. Той отговаря пред Темида за убийството на гарда Александър Алексиев. "One for all, all 4 you" (Един за всички, всички за един - бел. авт.). След почти 3 г. в килията наскоро Славов поиска да излезе на свобода. Заради определението на съдия Стоян Тонев защитата поиска отвод на целия съдебен състав с мотива, че е нарушена презумпцията за невинност. Отстраняването не мина, защото магистратите се позоваха на промените в НПК, които позволяват обсъждане на вероятността да е извършено престъпление само на пръв поглед.