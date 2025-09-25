ИЗПРАТИ НОВИНА
Габриела Руменова: Ако се поддаем и сключим неизгодна сделка по телефона, в 14-дневен срок можем да си върнем парите
Автор: Десислава Томева 08:49Коментари (0)254
© Фокус
“Телефонните продажби" на скъпи продукти са все по-честа практика, която улеснява търговците, но обърква потребителите за качествата на предлаганите стоки и услуги и за правата им при тези сделки. Дори в телефонното обаждане клиентите да дадат своето съгласие за покупка, това не ги обвързва с договор, докато не поставят подписа си, разясняват от “Ние, потребителите", цитирани от "Фокус".

Въпреки ограниченото време, още в телефонния разговор търговецът трябва да съобщи името си или това на лицето, от чието име се обажда, както и целта на позвъняването. Той следва да запознае потребителя с основните характеристики на стоките и крайната им цена, както и при евентуално сключване на договор - какъв ще е срокът му на валидност и има ли клауза за подновянане. Негово задължение е да информира за правото на отказ до 14 дни без обяснения и за срока и начина на упражняванего му, както и при липсата на такова право предвид естеството на стоките или услугите. Дори след предоставянето на тази информация договор все още няма и търговецът не може да настоява за обратното под какъвто и да било претекст.

Потребителят има право да прекрати разговора и да поиска да не бъде преследван с повторни обаждания.

Ако реши да се възползва от телефонната оферта, още преди обвързването с договор, търговецът е длъжен да представи на потребителя писмено много по-подробна информация за основни характеристики на стоките или услугите, състав, инструкция за използване, комплетовка и поддръжка. Също така и за своето име, седалище, адрес на управление, телефон, електронен адрес и интернет страница, ако има такава.

Част от задължителната преддоговорна информация е и крайната цена на стоките или услугите с всички включени данъци и такси, в т.ч. пощенските разходи, ако могат да бъдат изчислени предварително, а ако не – че могат да бъдат дължими. Следва да бъдат изяснени условията за плащане, доставка и дата на изпълниение на договора.

Неразделна част от тази информация е още напомнянето за наличието на законова гаранция до 2 години от закупуването на стоката (извънгаранционно обслужване и търговска гаранция, ако са налични), за право на отказ до 14 дни, условия, начин и срок за неговото упражняване. Когато няма да имаме право на отказ или съществуват обстоятелствата, при които ще го загубим, търговецът трябва ни уведоми за това също преди сключването на договора. Залъжително е и предоставянето на стандартния формуляр за упражняване правото на отказ.

Важен момент преди сключването на договора е изясняването на въпроса с разходите по връщането на стоките при упражнено право на отказ. Дължим единствено куриерската такса за изпращането на стоките обратно и евентуалната разлика в цената на доставката, ако сме избрали различен от стандартния за търговеца начин.

Тази информация задължително трябва да е ясна, разбираема, на балгарски език, на траен носител и дадена най-късно с доставянето на стоката или началото на предоставянето на услугата. Тя е неразделна част от договора и не може да бъде променяна, освен ако с търговеца не се договорим за друго. Ако възникне спор дали е предоставена, то тежестта за доказване на това обстоятелство се носи от търговеца.

Когато се възползваме от правото си на отказ от договор след телефонно обаждане, всеки допълнителен договор, например за кредит, се прекратява автоматично, без разходи, обезщетения и неустойки за нас.

“Нежеланото телефонно обаждане с търговска оферта е като неканен гост, който идва в личното ни пространство в най-неподходящия момент! Но ние имаме силата да кажем "не“! Ако се подведем и сключим неизгодна за нас сделка, можем да развалим договора до 14 дни и да си върнем парите. Настойчивите позвънявания са агресивна търговска практика, която е забранена от закона и подлежи на санкциия, затова сигнализирайте! Знайте правата си и не позволявайте на упоритите търговци да диктуват Вашия ден.", апелира авторът и водещ на подкаста Габриела Руменова.







