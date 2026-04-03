ГЕРБ-СДС представи управленската си програма в София, която се фокусира върху развитието на икономиката с секторни приоритети, очаквани резултати, демография и човешки капитал, образование, AI, макроикономическа рамка, еврозона, индустрия, ИТ и инженерни услуги.

"Един милион българи не са на пазара на труда, половината от тях са дългосрочно безработни. Социалната политика ни струва 15,5 млрд. за пенсии, социални помощи и хора с увреждания. Това е 1/3 от държания бюджет и не се разхождат ефективно", каза Деница Сачева.

По нейни думи ГЕРБ предлага индивидуална сметка за умения - всеки гражданин ще има възможност за обучение и преквалификация през целия си живот.

Сачева допълни, че ГЕРБ иска да направи реформа във втория пенсионен стълб. "Дадохме възможност 5 млн. българи да получават по-високи пенсии от втория стълб. От 493 евро средно, да получават в бъдеще 750 евро. Това ще се случи като активираме пенсионните им спестявания", посочи тя.

Костадин Ангелов заяви, че ще се създаде Национален център за скрининг и дълголетие. Обмисля се въвеждането на геномен скрининг при всяко новородено.

Йорданка Фандъкова представи приоритети в образованието - подкрепа за учители и преподаватели. Промени в учебните програми: по-силни базови знания, по-малко фактология, повече умения, ценности, здравно и социално-емоционално учене. Включване на всяко дете и ограничаване на преждевременното отпадане. Промяна в оценяването - фокус върху уменията. Ранно детско развитие и езикова интеграция. Разширяване на професионалното и дуалното обучение. Обвързване на приема и обучението с нуждите на икономиката. Стимули за достъп и високи резултати във висшето образование. Стратегия за въвеждане на изкуствен интелект в образованието и обучение на учители за работа с него. Инвестиции в училища, детски градини, ясли, физкултурни салони, спортни игрища и студентски общежития.