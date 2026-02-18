ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|ГЕРБ: Този кабинет има за цел определени политически формации да спечелят изборите
Ангелов посочи, че те винаги са работили за това изборите да са честни.
"Ние никога не сме се вторачвали в състава на служебното правителство, нямаме проблем с нито един от министрите и за нас никога не е било от значение кой ще поеме едно или друго министерство - за нас е важно във входа на предстоящата кампания да обясним на хората какво предлагаме и да проведем една сериозна кампания, в която да спечелим отново", каза той.
"Виждаме сериозни знаци и намигания в много посоки", отговори Ангелов на въпрос дали кабинетът е политически безпристрастен.
Според Ангелов служебният кабинет има за цел определени политически новородени формации да бъдат фаворизирани да спечелят изборите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 118
|предишна страница [ 1/20 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Вижте с отлично качество новите записи от камерите на "Петрохан"
14:32 / 18.02.2026
Гюров: Служебният кабинет ще предприеме действия по смяната на гл...
13:43 / 18.02.2026
В кръвта на Ивайло Калушев има наличие на фенобарбитал
12:33 / 18.02.2026
Гюров представи проектокабинета
12:13 / 18.02.2026
Икономист: Изчезва традиционният български хляб по магазините
12:01 / 18.02.2026
Властите за "Петрохан": Нямаме какво да крием
11:57 / 18.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
На 91 той стана баща отново
22:45 / 17.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS