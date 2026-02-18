ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
ГЕРБ: Този кабинет има за цел определени политически формации да спечелят изборите  
Автор: Марияна Стойчева 14:05Коментари (0)364
©
Оценката ни е, че този кабинет е лична отговорност на президента на България Илияна Йотова. Тепърва ще видим как той ще се справя с основната задача - провеждането на честни избори. Това заяви заместник - председателят на Народното събрание и депутат от ГЕРБ Костадин Ангелов в кулоарите на парламента след като стана ясно какъв ще е състава на служебното правителство, предаде репортер на ФОКУС. 

Ангелов посочи, че те винаги са работили за това изборите да са честни. 

"Ние никога не сме се вторачвали в състава на служебното правителство, нямаме проблем с нито един от министрите и за нас никога не е било от значение кой ще поеме едно или друго министерство - за нас е важно във входа на предстоящата кампания да обясним на хората какво предлагаме и да проведем една сериозна кампания, в която да спечелим отново", каза той. 

"Виждаме сериозни знаци и намигания в много посоки", отговори Ангелов на въпрос дали кабинетът е политически безпристрастен.

Според Ангелов служебният кабинет има за цел определени политически новородени формации да бъдат фаворизирани да спечелят изборите.


Още по темата: общо новини по темата: 118
18.02.2026 Гюров: Служебният кабинет ще предприеме действия по смяната на главния
прокурор
18.02.2026 Гюров представи проектокабинета
18.02.2026 Андрей Гюров представя кабинета си пред президента точно в 12 часа
17.02.2026 Крум Зарков: Ако БСП влиза като партия в този кабинет, тогава бихме заседавали по въпроса. Но това не е така
17.02.2026 Ето кои са обсъжданите имена за министри в служебния кабинет
17.02.2026 Йотова приема Андрей Гюров: Очаква се да представи състав на служебния
кабинет
предишна страница [ 1/20 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Вижте с отлично качество новите записи от камерите на "Петрохан"
14:32 / 18.02.2026
Гюров: Служебният кабинет ще предприеме действия по смяната на гл...
13:43 / 18.02.2026
В кръвта на Ивайло Калушев има наличие на фенобарбитал
12:33 / 18.02.2026
Гюров представи проектокабинета
12:13 / 18.02.2026
Икономист: Изчезва традиционният български хляб по магазините
12:01 / 18.02.2026
Властите за "Петрохан": Нямаме какво да крием
11:57 / 18.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Парламентарни избори 2026
Купа на България сезон 2025/2026
Електронно таксуване в градския транспорт
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: