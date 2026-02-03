© "Нашата парламентарна група няма да ви дава съвети какво да правите и какво да избирате. Безпристрастността на Вашия избор е много важна за всички. Ще се въздържим от оценки за възможния служебен премиер. Хипотетично има още една опция пред Вас - дали сред депутатите има възможен кандидат за служебен премиер. Бихме могли да подкрепим нов избор на председател на НС, който конституционно да изпълни ролята на министър-председател, за да се разшири списъка с потенциални лица от "домовата книга", каза съпредседателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева по време на консултациите при президентът Илияна Йотова.



От своя страна Йотова отговори, че изборът на нов председател на НС е в ръцете на народните представители и благодари за предложението. "Ще споделя тази идея с останалите парламентарни групи, но се съмнявам, че има време за това. Нямаме никакво намерение да разтягаме във времето предсрочните избори", допълни тя.



По думите на Сачева правителството в оставка работи със силно ограничен мандат. "Предполагам, че и служебното правителство ще има такава съдба и няма да може да отговори изцяло на очакванията", каза още тя.



В 13:30 ч., на "Дондуков" 2 в президентската институция ще пристигнат и от ПП-ДБ.



