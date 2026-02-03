ЗАРЕЖДАНЕ...
|ГЕРБ-СДС предложи на Йотова избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер
От своя страна Йотова отговори, че изборът на нов председател на НС е в ръцете на народните представители и благодари за предложението. "Ще споделя тази идея с останалите парламентарни групи, но се съмнявам, че има време за това. Нямаме никакво намерение да разтягаме във времето предсрочните избори", допълни тя.
По думите на Сачева правителството в оставка работи със силно ограничен мандат. "Предполагам, че и служебното правителство ще има такава съдба и няма да може да отговори изцяло на очакванията", каза още тя.
В 13:30 ч., на "Дондуков" 2 в президентската институция ще пристигнат и от ПП-ДБ.
