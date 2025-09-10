ЗАРЕЖДАНЕ...
|Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
"Ако имаме малки суми – заплати или пенсии – най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас“, съветва пред БНТ Василев.
По думите му, при по-големи суми няма нужда от прибързани действия. Много банки вече обявиха, че няма да събират такси за внасяне на левове. След 1 януари сумите ще бъдат автоматично превалутирани по официалния курс и клиентите ще могат да разполагат с тях в евро.
"Сега не е подходящо да обменяме левовите си спестявания, защото ще платим такса. От януари това ще става безплатно“, подчерта експертът.
Той предупреди хората да извършват обмен единствено в банки или пощенски клонове, където процесът е официален и сигурен. "Не се доверявайте на случайни хора, които предлагат да ви обменят пари извън тези институции – това крие сериозни рискове от измама“, каза още Василев.
На какво да бъдем бдителни
Експертът призова гражданите да се информират добре за процеса и да разграничават реалните рискове от безпочвените страхове. Сред ключовите теми са:
Как ще се изчислява рестото и закръглянето;
Защо цените вече се показват и в евро;
Какви са най-честите опити за измами при подобни преходи.
"Важно е да бъдем бдителни, но и спокойни – процесът е добре подготвен и средствата на хората са защитени“, обобщи Василев.
