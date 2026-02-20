ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Филип Гунев за случая "Петрохан": Защо?
"Има известно разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента. Не бих изразил криминалистично становище. Мисля, че на следващата пресконференция ще чуем обяснение. Видяхме, че и последните пъти изникваха въпроси и на пресконференциите се навлиза в обяснителни детайли, от които ни става ясно. Има много дребни неща, които са специфични и професионални и отнема време да се разберат", коментира бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев в ефира на NOVA.
Според него до момента по случая се вижда, че усилията на разследващите са съсредоточени върху това да се установи какво се е случило. Гунев смята, че ще отнеме месеци, за да разберат защо.
"Мисля, че дори близките да видят записите от тази камера, за която знаем, че евентуално е заснела точно какво се е случило в "Петрохан", и да разберат, че се извършва самоубийство, у всички ще остане въпросът защо. Дали тези хора са били принудени, подведени, манипулирани по някакъв начин да го направят? От кого? Каква е била ролята на учителя?", коментира бившият заместник-вътрешен министър.
Според него все още няма логично обяснение за духовния елемент. "Това, което се подхвърля като религиозни практики и просто се заявява, че това е секта, само по себе си не обяснява и не дава отговор на въпроса защо", каза Гунев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 244
|предишна страница [ 1/41 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Съдът решава дали да освободи предсрочно Брендо
08:07 / 20.02.2026
Андрей Гюров с първа ключова среща
08:07 / 20.02.2026
Рязко застудява, започват повсеместни валежи
08:10 / 20.02.2026
Експерти: България не съществуваше на картата на много чуждестран...
22:11 / 19.02.2026
Ако работодателят забави заплатите два последователни месеца, тов...
22:36 / 19.02.2026
Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"
21:58 / 19.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи
12:46 / 19.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS