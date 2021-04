Фики призна кой образ се страхува да му се падне в "Капките"

© Фейсбук В понеделник вечер Фики грабна втора победа в девети сезон на шоуто с образа на Тина Търнър и изпълнението на Simply The Best. Талантливият певец разказа, че както той, така и всички негови колеги в шоуто, подхождат сериозно и отговорно към задачите, които им се падат и според него им се получава много добре.



"Любимият ми образ до момента е песента, с която започнах и самият Дони като образ – за мен беше огромна чест да изпълня "Уморени крила". Страхотно е изживяването да влизаме в различни тембри, много е интересно да се опитваме да достигнем даден изпълнител вокално, а също така и неговата харизма. Процесът на работа с екипа на "Като две капки вода" наистина е страхотен – адмирации и поздравления за техния професионализъм през всичките тези години", каза изпълнителят.



От представянето на Фики до момента изглежда, че няма кой образ да го притесни. Самият той казва, че щом Бионсе и Дженифър Лопез вече са минали, няма от какво да се страхува. "Образът, който до голяма степен ме е страх да ми се падне, е този на Майкъл Джексън, защото той е недостижим. А с моята фигура, ако трябва да го имитирам , ще стане страшно", казва с усмивка талантливият певец.



Като дете с популярен баща началото на Фики Стораро е било трудно, докато се докаже на сцената. Според него моментът, когато е разбрал, че сцената ще е неговото бъдеще, е когато е избран да пее в Олимпийския хор през 2012 г. – той е един от петимата българи, които са прославили страната на Олимпиадата в Лондон.



Там Фики е бил заедно с участници от Световния хор, който е наброявал 110 човека. "Тогава ме беше страх, но винаги съм вярвал, че с работа и постоянство мога да стигна до някъде", казва той.



Сред ситуациите в "Като две капки вода", когато адреналинът е изиграл лоша шега на Фики, е представянето му в образа на Роби Уилямс с песента Let Me Entertain You.



"Забравих си голяма част от текста, защото изпълнението беше сложно и имах да мисля за толкова много неща, но с помощта на екипа се справих. Много съм им благодарен."