|Фалшиви банкноти от 100 евро вече циркулират у нас?
На 11 януари 2026 г., към 18 ч., на тел. 112 е постъпил сигнал, че в хранителен магазин в гр. Казанлък, обл. Стара Загора, са били закупени стоки с неистинска банкнота с номинал от 100 евро.
По досъдебното производство се извършват действия по разследването – разпити на свидетели, назначена е експертиза, която ще извърши анализ на защитните елементи – водни знаци, холограми, релеф и др.
Срокът за приключване на разследването е тримесечен.
