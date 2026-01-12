ИЗПРАТИ НОВИНА
Фалшиви банкноти от 100 евро вече циркулират у нас?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:05Коментари (0)371
Окръжна прокуратура-Стара Загора извършва разследване по досъдебно производство за това, че на 11.01.2026 г. в Казанлък, в обособен търговски обект-магазин, са прокарани в обращение неистински парични знаци-пари – 1 брой банкнота с номинал 100 евро - престъпление по чл. 244 ал. 1 от Наказателния кодекс.

На 11 януари 2026 г., към 18 ч., на тел. 112 е постъпил сигнал, че в хранителен магазин в гр. Казанлък,  обл. Стара Загора, са били закупени стоки с неистинска банкнота с номинал от 100 евро. 

По досъдебното производство се извършват действия по разследването – разпити на свидетели, назначена е експертиза, която ще извърши анализ на защитните елементи – водни знаци, холограми, релеф и др.

Срокът за приключване на разследването е тримесечен.


