Фалшива банкнота от 100 евро е открита в Монтана
Установено е, че извършител на деянието е 43 г. жена от гр. Берковица. Извършено е претърсване и изземване на адреса, обитаван от нея в гр. Берковица, при което са намерени 3,75 грама суха зелена тревиста маса от рода на конопа. С протокол за доброволно предаване е предала банкноти в евро, на които ще бъде извършена експертиза. Работата по случая продължава в ОДМВР – Монтана.
Още новини от Национални новини:
Оставиха в ареста участник в грабеж над възрастно семейство
17:53 / 17.01.2026
Спират износа на няколко вида инсулини и антибиотици
17:13 / 17.01.2026
Кирил Петков: Който контролира прокуратурата, контролира и Борисо...
16:21 / 17.01.2026
Промени при АБВ пощата
16:22 / 17.01.2026
Радостин Василев: Чакаме президента Радев на политическата сцена
12:00 / 17.01.2026
Петър Стоянович: Трудно се намира човек да ти изкопае канал, но д...
13:09 / 17.01.2026
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
