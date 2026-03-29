Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:58 / 29.03.2026

Предприемачът Сунай Сабриев предизвика оживена дискусия в социалните мрежи с критичен коментар за качеството на евтините колбаси на пазара. В публикацията си той твърди, че "телешки салам“ с едва 3% говеждо месо подвежда потребителите и разчита на носталгия към продукти от социалистическо време.



Според него, ниският ценови сегмент предполага компромиси със състава, като продуктите съдържат минимално количество месо и значително количество заместители. Сабриев иронично допълва, че саламът може да се нарече "телешки“ само заради металната тел, с която е завързан.



Коментарът му бързо срещна съпротива. Част от потребителите оспориха твърденията му, като се позоваха на стандарти от миналото. Според тях, при действието на Български държавен стандарт (БДС 127-83 от 1983 г.), "телешкият“ салам се е произвеждал от телешко и свинско месо, без използване на говеждо, и при ясно дефинирани изисквания за качество.



Други коментатори насочиха критиката към самите потребители, като подчертаха, че покупката на евтини колбаси е въпрос на личен избор, а не само на финансови възможности. Те изтъкват, че алтернативи като боб или други основни храни могат да бъдат по-здравословни и достъпни.



В дискусията беше повдигнат и въпросът за цената на суровините. Според участници в спора, при цена на телешкото месо около 30 лв./кг и крайна цена на салама около 10 лв./кг, е икономически трудно продуктът да съдържа значително количество качествено месо.