Еврото бавно се движи в новата си посока спрямо щатския долар
Автор: Лора Димитрова 11:42Коментари (0)149
© Reuters
Валутният курс евро към долар (EUR/USD) завърши седмицата на 1.1628, което е спад от 0.20% спрямо предходната седмица. Инвеститорите насочват вниманието си към срещата на Федералния резерв, където ING очаква още едно намаление на лихвения процент с 25 базисни пункта, последвано от второ намаление през декември, предаде Exchange Rates.

Анализаторите на ING казват, че Федералният резерв "се приближава бавно към неутрално положение“, тъй като инфлационният натиск отслабва, а пазарът на труда показва по-ясни признаци на напрежение.

"Рисковете от покачване на инфлацията намаляват, докато опасенията за пазара на труда нарастват“, заяви банката, добавяйки, че приоритетът на Федералния резерв сега е да предотврати по-дълбок спад на заетостта, който би довел до по-ниско ниво на инфлация от целта.

Очаква се централната банка също да сигнализира за края на количественото затягане, като гарантира, че ликвидността остава достатъчна.

ING отбелязва, че с банковите резерви около 10% от БВП, Федералният резерв "няма да иска да поема твърде много рискове“ и би могъл да спре изцяло масовото теглене на средства от държавните облигации.

Въпреки че доларът може да претърпи краткотраен отскок, ако Пауъл възприеме предпазлив тон, ING вижда ограничен потенциал за устойчиви печалби.

С нормализирането на данните и префокусирането на пазарите върху относителния растеж и тенденциите в доходността, ING очаква доларът да се забави до края на годината.

Прогнозата на банката за валутния курс EUR/USD за декември остава на 1.20, подкрепена от по-хлабавите финансови условия в САЩ, стабилната европейска политика и свиващия се лихвен диференциал.







