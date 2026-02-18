ЗАРЕЖДАНЕ...
Евростат: 56% от младите хора в ЕС работят на места, съответстващи на тяхната област на образование
Тази мярка (съответствие между областта на образованието и настоящата/последната основна работа и областта на образованието) обхваща самооценката на съответствието между областта на образование на лицето за лица със средно или високо ниво на образование и изискванията на настоящата или последната им основна работа по скалата: много високо, високо, умерено, ниско или никакво съответствие.
Най-добро съответствие е установено в областта на здравеопазването и социалните грижи, където 80,6% от тези с високо ниво на образование са работили много тясно с придобитата от тях област на образование. Следващите най-добри съвпадения са установени в информационните и комуникационни технологии (77,0%) и в образованието (73,6%).
За разлика от това, 52,2% от младите хора с високо ниво на образование, завършили изкуства и хуманитарни науки, са имали трудности при намирането на подходяща работа, следвани от тези, работещи в социалните науки, журналистиката и информацията (59,1%) и услугите (59,3%).
На национално ниво, Латвия (76,5%), Литва (76,1%) и Германия (75,2%) са имали най-висок дял на хора със средно или високо ниво на образование, които са отчели много високо или високо съотношение между областта на образование и текущите или последните си основни изисквания за работа.
За разлика от това, младите хора в Италия (41,6%), Словакия (46,2%) и Дания (47,1%) са имали най-големи проблеми с намирането на работа, която да съответства в голяма степен на областта им на образование.
