|Eurojust: Уредените тенис мачове са се координирали от България
По време на операцията са арестувани 15 души и са извършени множество претърсвания за събиране на доказателства. Разследващите установиха, че групата е действала организирано от 2018 г. насам с цел реализиране на финансови печалби чрез уреждане на тенис мачове. Повечето от замесените играчи са играчи извън Топ 100 на ATP, които са губели умишлено в замяна на пари.
"Властите на четирите държави разбиха група, която е създала сложна система за уреждане на мачове и е осигурявала големи печалби на своите клиенти между 2018 и 2024 г.", посочват още от Eurojust.
Подозренията за уреждане на мачове възникваха, когато играчи с по-висок ранг бяха победени и също така пропускаха стратегически важни точки по време на мачовете. Кръстосаната проверка на други мачове и играчи, както и прегледът на сигнали от международни компании за спортни залози, разкри връзка между мачовете. Тъй като по-голямата част от залозите бяха направени на едни и същи играчи, губещи сет или мач, подозренията за уреждане на мачове продължиха да нарастват.
Разследването показа, че центърът на операциите е бил в България, където са се извършвали дейностите и са се координирали посредници в други страни. Досега са разкрити най-малко 800 000 евро незаконни печалби, но крайната сума може да бъде значително по-висока, тъй като разследването продължава.
Девет заподозрени бяха арестувани във Франция и четирима в България, където бяха извършени и претърсвания на имоти. Един заподозрян беше арестуван в Румъния, както и един в Испания, където също бяха извършени претърсвания. Разследванията срещу престъпната група продължават.
