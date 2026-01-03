ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ето какви ще са цените на църковните свещи в евро
І. Единичната цена на църковните парафннени свещн по категории добива следния вид:
0.40 лв. – 0.20 евро (400 бр./опак.) – 80 евро кг.
1.00 лв. – 0.50 евро (200 бр./опак.) –100 евро кг.
2.00 лв. – 1.00 евро (80 бр./опак.) – 80 евро кг.
4.00 лв. – 2.00 евро (40 бр./опак.) – 80 евро кг.
8.00 лв. – 4.00 евро (20 бр./опак) – 80 евро кг.
II. Единичната цена на църковните восъчни свещи по категории добива следния вид:
1.00 лв. – 0.50 евро (200 бр./опак.) – 100 евро кг.
2.00 лв. – 1.00 евро (80 бр./опак.) – 80 евро кг.
4.00 лв. – 2.00 евро (40 бр./опак.) – 80 евро кг.
8.00 лв. – 4.00 евро (20 бр./опак.) – 80 евро кг.
Съгласно изискванията на държавната администрация до 08 август 2026 г., следва цените на църковните свещи да бъдат обявени в лева и в евро, а след тази дата само в евро.
Окръжното за единичната цена на църковните парафинени и восъчни свещи по категории влиза в сила от 01 януари 2026 годнна.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Трагедия с двама българи на Халкидики
17:58 / 03.01.2026
Фатален инцидент: Дърво уби майка на две деца
17:59 / 03.01.2026
Любо Пенев: Загубих човек, който беше моята опора, пример и сила ...
16:40 / 03.01.2026
Пазарите в Одрин преливат от туристи от България, търговците вече...
16:36 / 03.01.2026
Българската банда, извършила най-голямата измама с помощи във Вел...
16:13 / 03.01.2026
Доц. Попова: Храненето е важен фактор в превенцията на диабета и ...
17:08 / 03.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS