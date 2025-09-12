ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето какви права имате ако сте назначени на договор по заместване
Срочен трудов договор за заместване – същност и прекратяване
Трудовият договор за заместване се сключва за определен период – до завръщането на титуляря на длъжността, обяснява адвокат Дамян Димов, цитиран от "Фокус". Този срок не е фиксиран с конкретна дата, а е обвързан с бъдещо, но сигурно събитие. Прекратяването на такъв договор настъпва автоматично със завръщането на замествания работник или служител на работа (чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ).
Важно е да се отбележи, че това прекратяване се извършва без необходимост от предизвестие и не се счита за "уволнение" в традиционния смисъл на Кодекса на труда. То е резултат от изпълнението на условието, за което договорът е бил сключен, а не от едностранно решение на работодателя.
Закрила по чл. 333 от Кодекса на труда
Член 333 от КТ предвижда специална предварителна закрила при уволнение за определени категории работници и служители, сред които са и бременните жени. Тази закрила изисква работодателят да получи предварително разрешение от Инспекцията по труда, преди да извърши уволнението, но само при изрично и изчерпателно изброени в закона основания за уволнение (напр. съкращаване на щата, дисциплинарно уволнение и др.).
Приложимост на закрилата при срочен договор за заместване
Ключовият извод е, че прекратяването на трудовия договор поради завръщане на титуляра (чл. 325, ал. 1, т. 5 КТ) не е сред основанията за уволнение, за които чл. 333 КТ предвижда предварителна закрила.
Следователно, бременна служителка, назначена на срочен трудов договор за заместване, не се ползва от закрилата по чл. 333 от КТ, когато договорът й се прекратява поради завръщане на титуляра. Това прекратяване е законосъобразно, тъй като е безвиновно и настъпва по силата на закона.
Важно изключение
Съществува важен нюанс, който може да промени ситуацията. Съгласно чл. 69, ал. 2 от КТ, срочен трудов договор (включително за заместване) може да се превърне в безсрочен, ако служителят продължи да работи на същата длъжност 5 или повече работни дни след завръщането на титуляра, при условие че няма писмено възражение от работодателя и длъжността е свободна.
Ако договорът се трансформира в безсрочен по този ред, тогава бременната служителка би придобила пълната закрила по чл. 333 КТ при евентуално бъдещо уволнение.
В обобщение, прекратяването на срочен трудов договор за заместване поради завръщане на титуляра не активира закрилата по чл. 333 КТ, дори за бременни служителки. Работодателите следва да са внимателни за автоматичното превръщане на срочния договор в безсрочен, а служителките е важно да познават правата си и да търсят правна консултация при всякакви съмнения относно законосъобразността на прекратяването на трудовото им правоотношение.
