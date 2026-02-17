Ето ги доказателствата, че над групичката на Калушев е имало голям чадър

© Дирекция "Инспекторат“ в МВР изготви доклад за извършената проверка на сигнали, свързани със сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии“ и работата на служители от структури на МВР по тях. Това съобщиха от МВР. Докладът е публикуван в изпълнение на заповед на министъра на вътрешните работи от 5 февруари 2026 г.



От 2022 година до момента в МВР са получени четири сигнала срещу НПО-то на Ивайло Калушев. Била е образувана преписка по сигнал, адресиран до министъра на вътрешните работи заради сключеното споразумение между организацията и Министерството на околната среда и водите, което тогава е оглавявано от Борислав Сандов. Тогава СГП е образувала преписка.



Вторият сигнал е от бабата и дядото на 8-годишно момче. Те твърдят, че детето е поставено в риск. По случая са извършени проверки от ГДНП, РУ – Годеч и 06 РУ – СДВР, както и под надзора на прокуратурата. Преписките не са връщани с допълнителни указания. Има постановен отказ за образуване на досъдебно производство от прокурорите в Костинброд и СРП.



Анонимен сигнал е изпратен и през февруари 2022 година. В него се твърди, че Калушев е ръководител на будистка религиозна група, която осъществява блудствени действия с малолетни и непълнолетни, създава порнографски материали и притежава незаконни оръжия, укривани в тайници.



Издирвателните мероприятия не са били документирани по надлежния ред, сочи проверката на МВР. Проверката е прекратена през май 2023 година поради изтичане на срока.



Отново липсва преписка по сигнал за заплахи и саморазправа в района на хижа "Петрохан“. Тя е била образувана в РУ – Берковица и препратена на РУ – Годеч през март 2024 година. Установена е физическа липса на преписка, което поставя комисията в невъзможност да формулира еднозначен извод по съществото на сигнала, се посочва в доклада.