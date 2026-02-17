ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ето ги доказателствата, че над групичката на Калушев е имало голям чадър
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:57Коментари (2)711
©
Дирекция "Инспекторат“ в МВР изготви доклад за извършената проверка на сигнали, свързани със сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии“ и работата на служители от структури на МВР по тях. Това съобщиха от МВР. Докладът е публикуван в изпълнение на заповед на министъра на вътрешните работи от 5 февруари 2026 г. 

От 2022 година до момента в МВР са получени четири сигнала срещу НПО-то на Ивайло Калушев. Била е образувана преписка по сигнал, адресиран до министъра на вътрешните работи заради сключеното споразумение между организацията и Министерството на околната среда и водите, което тогава е оглавявано от Борислав Сандов. Тогава СГП е образувала преписка.

Вторият сигнал е от бабата и дядото на 8-годишно момче. Те твърдят, че детето е поставено в риск. По случая са извършени проверки от ГДНП, РУ – Годеч и 06 РУ – СДВР, както и под надзора на прокуратурата. Преписките не са връщани с допълнителни указания. Има постановен отказ за образуване на досъдебно производство от прокурорите в Костинброд и СРП.

Анонимен сигнал е изпратен и през февруари 2022 година. В него се твърди, че Калушев е ръководител на будистка религиозна група, която осъществява блудствени действия с малолетни и непълнолетни, създава порнографски материали и притежава незаконни оръжия, укривани в тайници.

Издирвателните мероприятия не са били документирани по надлежния ред, сочи проверката на МВР. Проверката е прекратена през май 2023 година поради изтичане на срока.

Отново липсва преписка по сигнал за заплахи и саморазправа в района на хижа "Петрохан“. Тя е била образувана в РУ – Берковица и препратена на РУ – Годеч през март 2024 година. Установена е физическа липса на преписка, което поставя комисията в невъзможност да формулира еднозначен извод по съществото на сигнала, се посочва в доклада.


Още по темата: общо новини по темата: 230
17.02.2026 ПП: Твърденията за намеса на партията в случая "Петрохан" са циничен опит трагедията да бъде използвана за предизборна кампания
17.02.2026 Разкриха кои са мистериозните мъже с АТВ-тата покрай "Петрохан"
17.02.2026 Съпругът на София Андреева: Даде на Калушев над 1 000 000 лева заради Мексико и задлъжня на роднини
17.02.2026 Съсед на Калушев: Никога не ни поздравяваха
16.02.2026 Случаят "Петрохан": Бащата на Валери Андреев проговори
16.02.2026 Деян, който откри труповете пред хижата, е отказал да отключи телефона си пред полицаите. Мексиканката: Плачеше!
предишна страница [ 1/39 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Кой беше на власт през тези години ? ПП ДБ и служебни на Мунчо.
0
 
 
Кажете го ясно-всичко това е ставало при Дамаджаната Рашков.За капак тоя пияндурник закри РПУ-то в Годеч.Да не пречат на педерунгелите.Сега им е виновен настоящия министър на МВР.Долни извратеняци и педофили.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Силен сняг заваля в Родопите
16:14 / 17.02.2026
Мощен циклон връхлита страната ни след 4 часа
14:31 / 17.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
АПИ със сериозно предупреждение
14:17 / 17.02.2026
Експерт: В дигиталния портфейл ще можем да съхраняваме нотариални...
12:45 / 17.02.2026
Меteo Bulgaria: В следващите часове обстановката ще започне да се...
12:44 / 17.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
11:52 / 15.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
09:12 / 15.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра
08:20 / 15.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Пловдивчани се оплакват от наднормен шум
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: