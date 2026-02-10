ЗАРЕЖДАНЕ...
|Енергиен експерт: Повишеното потребление и неефективните уреди вдигат сметките за ток
"В последните години електрификацията и масовото въвеждане на електрически уреди в битовия живот и индустрията доведоха до значително по-висока консумация на електроенергия. Когато потреблението се повиши, това неминуемо се отразява върху сметките на домакинствата“, обясни Иванов.
По отношение на възможността за манипулиране на електромерите експертът уточни, че такива случаи са откривани в миналото, но те са били индивидуални и свързани с външни въздействия върху уредите, а не с действия на енергийните дружества. "Не допускам, че масово дружествата манипулират електромерите – това няма търговски смисъл. За тях е по-важно абонатите да имат доверие, отколкото да се търсят спорадични приходи“, посочи той.
Иванов припомни и съществуването на официален административен ред за подаване на жалби при съмнения за грешки в отчитането. "Характерно е, че потребителите често изпращат възражения до медии, омбудсмана или Комисията за защита на потребителите, но малко от тях се обръщат към КЕВР – органът, който разполага с информацията и възможностите да провежда проверки. Първо трябва да се обръщат към разпределителните дружества, а след това към КЕВР“, посъветва експертът.
Според него, въпреки че цените за бизнеса са високи, цените за битовите потребители в България остават сред най-ниските в Европейския съюз. Иванов подчерта, че техническите проблеми с електромерите могат да възникнат, но дружествата полагат усилия те да бъдат отстранявани своевременно.
"Единственият сигурен начин да се избегнат финансови изненади през зимния сезон е предварителната информационна подготовка и техническата поддръжка на домовете“, заключи експертът.
Актуални теми
