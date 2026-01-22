ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Елена Поптодорова: Световният ред е силно разклатен
В момента се намираме в историческа фаза, в която силата определя правото, отбеляза тя.
"В този смисъл е задължително Европа да укрепи себе си, което тя започва да прави мъчително, трудно, с вътрешни противоречия и спорове, но нямаме друг път напред, освен да се укрепим до степен, в която можем да бъдем припознати като равностойни партньори. Тази Европа, която търси нова своя идентичност през повече способности за отбрана, може да застане равностойно. Тази Европа, която се обедини в защита на Гренландия, ясно показа, че има червени линии, които наистина не се пресичат. Когато Европа има единна и силна позиция, виждаме един президент Тръмп, който направи крачката назад, но само след като видя, че насреща си има категорична, силна и неотстъпчива позиция. Това говори, че колкото по-бързо Европа успее да се изгради вътрешно и застане на международната сцена със собствен капацитет, толкова по-гладко ще се пренаредят отношенията ни със САЩ“, смята Поптодорова.
По думите й в момента се намираме в изключително сложна и непредсказуема фаза, когато всичко трябва да се промени едновременно.
Според нея САЩ няма да напусне НАТО, но иска да моделира организацията според своите представи. "Президентът Тръмп и екипът му се опитват да вкарат решенията там, където останалите държави или организации са или изостанали, или допуснали празнота“, допълни Елена Поптодорова.
Тя коментира и присъединяването на България към Съвета за мир на официална церемония в Давос. Българското участие е изцяло доброволно и без финансови ангажименти. Единствено България и Унгария от страните членки са положили такива подписи, отбеляза тя. "За мен има смущаващ фактор тук и той е, че има амбицията да се замести ООН. Има един проектоустав, който дава всички правомощия на президента Тръмп. Този съвет ще бъде еднолично управляван и председателстван пожизнено от него, той ще сменя участниците или ще удължава престоя им“, поясни Поптодорова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 113
|предишна страница [ 1/19 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Държавен служител: Възможни ca масови напускания на хора с ниски ...
20:43 / 22.01.2026
Икономист: Ключът към по-високи пенсии е въвеждането на мултифонд...
19:40 / 22.01.2026
Зимата се оттегля
17:34 / 22.01.2026
Спецоперация във влакове и гари у нас
17:20 / 22.01.2026
Асен Василев за Съвета за мир: Натикаха България в кьошето до Унг...
16:49 / 22.01.2026
Точно след 24 часа и 32 минути Радев ще напусне президентството з...
15:28 / 22.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS