Елена Поптодорова: Световният ред е силно разклатен
Автор: Цоня Събчева 20:33Коментари (0)194
Световният ред е силно разклатен, нанесени са много сериозни щети. Случва се много сериозно пренареждане на отношения, на зависимости, на задължения и отговорности. Това каза дългогодишният посланик в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб в България Елена Поптодорова в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС. 

В момента се намираме в историческа фаза, в която силата определя правото, отбеляза тя.

"В този смисъл е задължително Европа да укрепи себе си, което тя започва да прави мъчително, трудно, с вътрешни противоречия и спорове, но нямаме друг път напред, освен да се укрепим до степен, в която можем да бъдем припознати като равностойни партньори. Тази Европа, която търси нова своя идентичност през повече способности за отбрана, може да застане равностойно. Тази Европа, която се обедини в защита на Гренландия, ясно показа, че има червени линии, които наистина не се пресичат. Когато Европа има единна и силна позиция, виждаме един президент Тръмп, който направи крачката назад, но само след като видя, че насреща си има категорична, силна и неотстъпчива позиция. Това говори, че колкото по-бързо Европа успее да се изгради вътрешно и застане на международната сцена със собствен капацитет, толкова по-гладко ще се пренаредят отношенията ни със САЩ“, смята Поптодорова.

По думите й в момента се намираме в изключително сложна и непредсказуема фаза, когато всичко трябва да се промени едновременно.

Според нея САЩ няма да напусне НАТО, но иска да моделира организацията според своите представи. "Президентът Тръмп и екипът му се опитват да вкарат решенията там, където останалите държави или организации са или изостанали, или допуснали празнота“, допълни Елена Поптодорова.

Тя коментира и присъединяването на България към Съвета за мир на официална церемония в Давос. Българското участие е изцяло доброволно и без финансови ангажименти. Единствено България и Унгария от страните членки са положили такива подписи, отбеляза тя. "За мен има смущаващ фактор тук и той е, че има амбицията да се замести ООН. Има един проектоустав, който дава всички правомощия на президента Тръмп. Този съвет ще бъде еднолично управляван и председателстван пожизнено от него, той ще сменя участниците или ще удължава престоя им“, поясни Поптодорова.


