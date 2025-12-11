ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Електронното обслужване преминава към напълно нов модел
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:12Коментари (0)299
©
От тази седмица Националният осигурителен институт започва постепенно да изключва старите версии на своите електронни административни и справочни услуги, свързани с обезщетения, помощи и пенсии.

Промяната е част от подготовката за пълното преминаване към Единния портал за електронни услуги, който от началото на 2026 г. ще бъде единствената платформа за всички цифрови услуги на институцията.

Според НОИ всички досегашни отделни електронни приложения вече са напълно интегрирани в новия портал и до края на годината те ще бъдат поетапно изведени от експлоатация.

Още тази седмица част от справките, достъпни чрез ЕГН, ПИК на НОИ, Булстат и ИКО, ще бъдат премахнати от страницата "Е-услуги и справки“. Първо отпадат справките за социално осигуряване и тези от Електронния регистър на болничните листове, а в кратък срок ще бъдат деактивирани и справките със свободен достъп, както и тези, достъпни чрез ПИК на НАП или квалифициран електронен подпис.

На следващ етап ще бъдат премахнати справките от групата "В услуга на пенсионера“ и справките за обезщетения при безработица, а последни ще бъдат изключени услугите, свързани с изплащаните обезщетения и помощи по болнични листове и майчинство.

При необходимост от допълнителна информация гражданите могат да се обръщат към Контактния център на НОИ на телефон 0 700 14 802.

Единният портал за електронни услуги обединява всички досегашни платформи и уеб-приложения на институцията, като предлага централизирана среда за достъп до Електронното осигурително досие, където се съдържат данни за осигурени лица, осигурители, самоосигуряващи се, изплатени обезщетения и пенсии.

За достъп е необходима единствено електронна идентификация чрез ПИК на НОИ, ПИК на НАП или КЕП, без нужда от отделна регистрация.

Порталът позволява заявяване на електронни услуги чрез автоматично създаван потребителски профил, за който е необходим само еднократен запис на електронна поща.

Освен това платформата осигурява и достъп до системите за подаване на данни от задължените лица, включително електронния обмен на документи, регистъра на болничните листове и електронните протоколи за профилактика и рехабилитация.

Новият портал цели да улесни и стандартизира потребителското изживяване, като замести всички разпокъсани досегашни услуги с единна, по-интуитивна и ефективна система.

 








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка...
19:44 / 11.12.2025
Sooshi Mango за първи път в България на 19 юни
19:10 / 11.12.2025
Юрий Асланов: Проектът на Радев ще повлияе радикално на резултата...
19:08 / 11.12.2025
ЕК завежда дело срещу България
18:39 / 11.12.2025
Политолог: Това, че има оставка все още не означава, че правителс...
17:21 / 11.12.2025
Ще има временни прекъсвания на платежните системи на НТУ заради е...
16:40 / 11.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
09:00 / 10.12.2025
Сринаха до основи емблематичен хотел
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
19:05 / 09.12.2025
Цената на кутия цигари в България ще се повиши до 11,66 лв., ако въведем минималните ставки от ЕК
Цената на кутия цигари в България ще се повиши до 11,66 лв., ако въведем минималните ставки от ЕК
21:47 / 09.12.2025
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
09:12 / 09.12.2025
Жилище, чиято данъчна оценка е 36 455 лв., се е продало преди дни за 250 000 евро
Жилище, чиято данъчна оценка е 36 455 лв., се е продало преди дни за 250 000 евро
20:39 / 09.12.2025
Неузнаваема и минус 66 кг
Неузнаваема и минус 66 кг
09:07 / 10.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бойни спортове
България в еврозоната
Президентска партия
Изкуствен интелект
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: