ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Експерти обясниха защо на работодателите им е изключително трудно да вдигнат заплатите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:55Коментари (0)618
©
Българските работодатели остават изключително предпазливи по отношение на увеличаването на заплатите през 2025 година. Това показва ново проучване на водеща компания в областта на бизнес консултирането и управлението на риска, обхващащо над 560 компании от частния сектор у нас.

Средното увеличение на възнагражденията за настоящата година е едва 6%, а анализаторите очакват същия ръст и през 2026 г. – първата година, в която официалната парична единица у нас ще бъде еврото.

"Работодателите са внимателни заради икономическите трудности, свързани с повишени мита в някои държави, неблагоприятни аграрни фактори тази пролет, както и навлизането на китайски стоки на пазара. Инфлацията също остава фактор, макар и не водещ“, коментира пред БНР Стела Юлзари, старши консултант в компанията и автор на проучването.

По данни на НСИ, официалната инфлация за септември 2025 г. спрямо същия месец на 2024 г. е 5,6%. Според Юлзари това прави трудно за работодателите да осигурят по-големи увеличения, особено за международните компании, при които инфлационните нива по държави се различават значително.

Интересен акцент в анализа е, че в ИТ сектора разликата в заплатите между София и останалата част от страната е едва 5%. Това показва постепенно изравняване на възнагражденията в сектора, традиционно доминиран от столичните компании.

В едно от проведените проучвания 41% от работодателите посочват, че са увеличили бюджета за заплати за следващата година, очаквайки по-висока инфлация. 34% обаче са го намалили, мотивирайки се с икономически трудности.

За 94% от работодателите водещ мотив при увеличаване на заплатата са постиженията на служителя, а на второ място е успехът на самата компания.

Предстои България да приложи Европейската директива за прозрачност на възнагражденията най-късно до юни 2026 г. Все още не е ясно как точно ще бъде транспонирана тя в българското законодателство, посочи още Стела Юлзари.

"Едно е сигурно – мъжете и жените трябва да получават еднакво заплащане, когато трудът им е еднакъв по резултат и оценка. Това е посока, в която работодателите могат да започнат да работят още отсега“, допълни тя.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Окончателно прибираме късите ръкави до следващата година
08:13 / 23.10.2025
Тройното убийство в Люляково: Оръжията още се издирват 
07:58 / 23.10.2025
Очаква ни топъл четвъртък
08:00 / 23.10.2025
Проф. Светослав Малинов: Дори привържениците на Борисов се питат ...
21:18 / 22.10.2025
Добра промяна на един от пътищата за Гърция
20:37 / 22.10.2025
Уволниха служителите на НКЖИ, крали ябълки от частна градина по в...
20:32 / 22.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
09:57 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
11:48 / 22.10.2025
Една легенда на 65
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Поскъпване на хранителните продукти
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Лига Европа сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: