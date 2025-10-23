ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Експерти обясниха защо на работодателите им е изключително трудно да вдигнат заплатите
Средното увеличение на възнагражденията за настоящата година е едва 6%, а анализаторите очакват същия ръст и през 2026 г. – първата година, в която официалната парична единица у нас ще бъде еврото.
"Работодателите са внимателни заради икономическите трудности, свързани с повишени мита в някои държави, неблагоприятни аграрни фактори тази пролет, както и навлизането на китайски стоки на пазара. Инфлацията също остава фактор, макар и не водещ“, коментира пред БНР Стела Юлзари, старши консултант в компанията и автор на проучването.
По данни на НСИ, официалната инфлация за септември 2025 г. спрямо същия месец на 2024 г. е 5,6%. Според Юлзари това прави трудно за работодателите да осигурят по-големи увеличения, особено за международните компании, при които инфлационните нива по държави се различават значително.
Интересен акцент в анализа е, че в ИТ сектора разликата в заплатите между София и останалата част от страната е едва 5%. Това показва постепенно изравняване на възнагражденията в сектора, традиционно доминиран от столичните компании.
В едно от проведените проучвания 41% от работодателите посочват, че са увеличили бюджета за заплати за следващата година, очаквайки по-висока инфлация. 34% обаче са го намалили, мотивирайки се с икономически трудности.
За 94% от работодателите водещ мотив при увеличаване на заплатата са постиженията на служителя, а на второ място е успехът на самата компания.
Предстои България да приложи Европейската директива за прозрачност на възнагражденията най-късно до юни 2026 г. Все още не е ясно как точно ще бъде транспонирана тя в българското законодателство, посочи още Стела Юлзари.
"Едно е сигурно – мъжете и жените трябва да получават еднакво заплащане, когато трудът им е еднакъв по резултат и оценка. Това е посока, в която работодателите могат да започнат да работят още отсега“, допълни тя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Окончателно прибираме късите ръкави до следващата година
08:13 / 23.10.2025
Тройното убийство в Люляково: Оръжията още се издирват
07:58 / 23.10.2025
Очаква ни топъл четвъртък
08:00 / 23.10.2025
Проф. Светослав Малинов: Дори привържениците на Борисов се питат ...
21:18 / 22.10.2025
Добра промяна на един от пътищата за Гърция
20:37 / 22.10.2025
Уволниха служителите на НКЖИ, крали ябълки от частна градина по в...
20:32 / 22.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS