ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Експерти на ЕЦБ: Алчността на фирмите не е причина за скока на инфлацията в еврозоната
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:15Коментари (0)185
©
След пандемията от COVID-19 цените в Европа и по света се повишиха рязко. Инфлацията достигна нива, невиждани от десетилетия, а почти всички потребители усетиха поскъпването  - от храните и горивата до услугите. Често обяснението беше търсено в "алчността“ на фирмите или в твърде силното възстановяване на търсенето. В икономическо изследване на eĸcпepтитe oт Европейската централна банка Aнтoн Haĸoв и Mишeл Гacибe показва, че причините са по-структурни и по-прости - икономиката е силно взаимосвързана, а фирмите повишават цените си, когато нямат друг избор.

В реалния свят фирмите не работят изолирано. Почти всеки бизнес използва суровини, енергия и услуги от други фирми. Пекарната купува брашно и ток, транспортната компания гориво и резервни части, а заводите метали, химикали и енергия. Това означава, че икономиката функционира като мрежа от взаимосвързани отрасли.

Когато цената на важен ресурс се повиши рязко, например електроенергията или горивата, ефектът не остава само в този сектор. По-високите разходи се пренасят към всички фирми, които използват този ресурс, а след това и към техните клиенти. Така започва верижна реакция, при която поскъпването се разпространява из цялата икономика.

Много хора си представят, че фирмите могат лесно и непрекъснато да коригират цените си. В действителност това не е така. Промяната на цените изисква време, административни усилия и носи риск – например да се загубят клиенти. Затова повечето фирми отлагат корекциите, докато натискът не стане твърде силен.

Именно тук идва т.нар. "ценообразуване според обстоятелствата“. Фирмите повишават цените си не по график, а когато разходите им се отклонят достатъчно много от старите условия. Ако поскъпването е малко, те го "поглъщат“. Ако обаче е голямо и трайно, са принудени да реагират.

Изследването прави ясно разграничение между два вида икономически шокове.

Когато търсенето се увеличи, например след отварянето на икономиката след пандемията, фирмите продават повече, но разходите им не скачат веднага. Цените на суровините и междинните стоки се покачват бавно, което означава, че цените за крайните потребители също растат постепенно.

При шокове от страна на предлагането картината е съвсем различна. Ако ключов ресурс поскъпне рязко, както се случи с енергията след началото на войната в Украйна, много фирми са принудени да вдигнат цените си почти едновременно. Това води до бърз и силен инфлационен скок, който се усеща навсякъде.

Моделът, разработен от Haĸoв и Гacибe, показва, че когато шокът е голям, ефектите не нарастват линейно. Малко поскъпване води до ограничени реакции, но голямо поскъпване може да "отключи“ масови ценови промени в много сектори едновременно. Това обяснява защо инфлацията след 2021 г. се ускори толкова рязко, въпреки че икономиката не се беше променила изведнъж във всички направления.

Приложен към икономиката на еврозоната, моделът включва близо 40 взаимосвързани сектора. Когато в него се отчетат следпандемичното възстановяване, недостигът на работна сила и скокът на цените на енергията и храните, той успява да възпроизведе реално наблюдаваната инфлация от около 11% и масовото преценообразуване от страна на фирмите.

Основният извод е, че инфлацията не винаги е резултат от прекомерно търсене или спекулативно поведение. Често тя е следствие от необходимост, фирмите просто се опитват да покрият рязко нарасналите си разходи.

За централните банки това означава, че трябва да следят не само общите икономически показатели, но и кои сектори са ключови за веригите на доставки. Поскъпване в енергетиката или други базови отрасли може да има много по-голям ефект върху инфлацията, отколкото промени в потреблението.

В свят с все по-сложни и взаимосвързани икономики разбирането на тези механизми става решаващо. Следпандемичната инфлация показва, че понякога цените не растат заради алчност, а защото цялата икономическа мрежа е поставена под силен натиск.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Средиземноморски "звяр" обръща времето: Започва с дъжд, но леден ...
09:48 / 28.01.2026
Допълнителните такси, за които да се подготвим при покупко-продаж...
09:37 / 28.01.2026
Банкер: Чейндж бюрата не са регламентирани места за обмен на лево...
09:30 / 28.01.2026
Екзотични и полезни плодове, които растат на другия край на плане...
09:19 / 28.01.2026
Хампарцумян: Пазарът на имоти е рисков, устойчивостта на цените з...
09:14 / 28.01.2026
Бизнесдама: Текучество почти нямаме. Продуктът се продава сам, за...
09:12 / 28.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
14:52 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
11:46 / 27.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Внук преби баба си в Пловдив
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: