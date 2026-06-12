Според финансови експерти решението на Европейската централна банка (ЕЦБ) да повиши основните лихви ще "охлади“ прекалено либералните настроения на пазара на имоти у нас. Поради свръхликвидността на банковата система в България, част от потребителите започнаха да поемат неоправдани рискове, купувайки по-скъпи жилища, отколкото доходите им реално позволяват – тенденция, която специалистите определят като сериозен потенциален риск.

До този коментар се стигна, след като ЕЦБ предприе първото от три години насам увеличение на основните лихвени проценти в еврозоната като мярка за овладяване на инфлацията. Основният лихвен процент се покачва от 2% на 2,25%. Причината за настоящия инфлационен риск е геополитическото напрежение около войната в Иран и последвалото поскъпване на енергийните източници.

Решението на франкфуртската институция няма да доведе до автоматично и незабавно вдигане на месечните вноски за по-голямата част от потребителите в България, успокояват от Асоциацията на банките в България (АББ).

Променливите лихвени проценти у нас в по-голямата си степен са обвързани с цената на привлечения ресурс, тоест с лихвите по депозитите. При кредитите с фиксиран лихвен процент няма пряко отражение, защото те са фиксирани за определен период, така че не се повишава и стойността на самия кредит обясни пред bTV Любомир Левичаров, главен експерт "Банкова политика и анализи“ в АББ.

Пример за това е Русина Монева, която е изтеглила ипотечен кредит преди две години и оттогава плаща стабилна вноска при лихва от около 2%. Тя споделя, че не се притеснява от пазарните промени, тъй като е планирала бюджета си разумно. "Човек трябва да се старае кредитът му да не е повече от 30-40% от заплатата, защото в чужбина това е стандартна практика“, съветва Русина.

Въпреки високата ликвидност на българските банки, икономическите експерти предупреждават, че ефектът от решението на ЕЦБ ще се усети по два основни канала - Всички съществуващи и нови заеми в евро или лева, чиято плаваща лихва е директно обвързана с европейския пазарен индекс, ще отчетат ръст И се очаква се банковите критерии и условия по новите ипотеки леко да се затегнат.

Прогнозите на финансовите пазари в Европа загатват, че това може да е само началото на нов цикъл.

"Повече от 65% от банките в еврозоната очакват още едно вдигане на лихвения процент през септември с 25 базисни пункта, поради което в България плаващата лихва, изчислена върху EURIBOR, ще се вдигне веднага с 0,5“, коментира доц. Щерю Ножаров, главен секретар на УНСС по бюджет и финанси.