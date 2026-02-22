Експерти: На "Петрохан" е имало дронове, кемпери и мотори за поне 200 хиляди евро

© С каква техника са разполагали т.нар рейнджъри, открити мъртви на "Петрохан" и Околчица? Сред нея са високопроходими автомобили, кемпер, дронове, моторни шейни. Какви са спецификите на използваното оборудване и колко струва това?



Високопроходимият кемпер, в който бяха открити телата на Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишно момче при връх Околчица е закупен през есента на 2025 г.



Димитър Маринов е собственик на фирма за кемпери под наем и отдава същия модел в продължение на няколко години.



"Специално този кемпер е 4х4 система, с автоматична скоростна кутия, няма бързи и бавни скорости, всичко е автоматично при него. Минава на места, където може да отиде и нормален джип, проходим е в зимни условия, на пясък, на камъни, няма проблем с него относно проходимост.



Чувам, че е бил на такова място и хората се чудят може ли да стигне – да, този кемпер може да стигне...", коментира той пред bTV.



По думите му цената на такъв тип кемпер много зависи от допълнителното оборудване.



"Един такъв кемпер почва от около 110 хил. евро и нагоре", коментира Димитър Маринов.



Сдружението на Калушев е имало и сателитна интернет връзка чрез "Старлинк". От вътрешното министерство обявиха на брифинг преди дни, че именно чрез технологията на Илон Мъск са успели да разберат мястото на кемпера.



А сателитите на "Старлинк" помагат за разследването на много операции по целия свят, ключова роля имат дори и във военни условия.



Българинът Иван Калчев е доброволец в Украйна и поддържа сателитите на Киев към "Старлинк" в продължение на година. Затова познава добре този тип технология.



"За това време не ми е известен нито един случай - хардуерно да е бил засечен, тоест чрез радиовълните, да е бил засечен "Старлинк" от едната или от другата страна. Това е еквивалентът на следенето на телефоните чрез клетките – без да се знае конкретен мобилен абонат какво си говори, дали използва глас, дали използва някакво съобщение, той свързвайки се с клетката, оставя трафични данни", коментира Иван Калчев.



Сдружението на Калушев е разполагало и с високотехнологични дронове. Стоян Йорданов е дългогодишен експерт по управление на дронове. Разпознава летателния апарат на неправителствената организация от "Петрохан" по описанието на МВР.



"Дронът, който са използвали, е висок клас индустриален дрон, който може да се използва за доста неща. Той е снабден с термална камера, която може да се използва за термографски изображения, за издирване на бедстващи хора, затиснати хора под лавина. Също така има доста добро качество зуум камера и съответно може да се гледа от 100-200 м, да се приближи, да се види номер на кола, да се види нещо друго доста по-детайлно", посочва Стоян Йорданов, експерт по дронове.



Обсегът на такъв тип дрон достига до около 8 км, а полетното време е около 40 минути при добри метеорологични условия. Може да се вдигне на височина до около 1 км.



"Около 10 000 евро е цената на термалната версия. Има и за геодезия и картографиране с доста добра камера, нормална цветна камера, с която могат да се правят много добри зазнемания като 2D, 3D модели на сгради, на пътища", коментира Стоян Йорданов.



Професионалното оборудване и техника са били притежание на групата във връзка с изпълняваните от тях дейности по опазването на околната среда. В тези дейности те са си сътрудничили и с Европейската рейнджър федерация. Оттам потвърдиха, че се познават с ръководителите на сдружението от 2022 година.



"Сътрудничим си с Националната агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) от 2022 г. Срещнахме се с тях във връзка с различни предложения за обучение и работа в мрежа на ERF, последно през октомври 2025 г. на Европейския конгрес на рейнджърите в Румъния.



Техните дейности бяха свързани с утвърждаване на професията рейнджър в Румъния; повишаване на осведомеността сред обществеността за природата и необходимостта от нейното опазване, например чрез екологично образование и програми за млади рейнджъри; предотвратяване на екологични престъпления като бракониерство и незаконна сеч. Нашето впечатление беше, че те приемат много сериозно целта си за опазване на природата и развитие на професията рейнджър в страната си и са ангажирани да я преследват. Те бяха активна част от нашия международен обмен по тази тема чрез участието си в нашите програми", коментират от Европейска рейнджър федерация – European Rangers Federation (ERF).



На разпространените от МВР видеа от хижа "Петрохан“ се виждат още и моторни шейни, както и високопроходими автомобили на стойност десетки хиляди евро.



Макар медиите да не разполагаме с данни за точните характеристики за част от автомобилите или все още да не е ясно с каква техника е работило сдружението на Калушев - публично някои дарители дадоха хоризонт на мащаба на организацията. Например кметът на столицата призна, че е дарил 70-80 хиляди евро за електрически мотори.



Така от мненията на експертите, публично известните твърдения и пазарни проучвания грубата сметка показва, че на "Петрохан" е имало дронове, кемпери и мотори за поне 200 хиляди евро или близо половин милион лева. А може би дори много повече.