Експерти: България не съществуваше на картата на много чуждестранни инвеститори и те сега я откриват

© Има индикативни сигнали за събуждане на интереса на чуждестранните инвеститори в бизнес имоти в България след влизането на страната в еврозоната. Това каза Станимира Пашова, изпълнителен директор на консултантската компания за бизнес имоти "Къшман енд Уейкфийлд Фортън" (Cushman & Wakefield Forton). Компанията представи на пресконференция обзор на пазара на бизнес имоти през 2025 година и основните трендове, които ще маркират бизнеса през предстоящите месеци.



По думите на Пашова ще е необходимо още време, за да се види дали тези сигнали ще се превърнат в конкретни сделки и привличане на нови инвеститори. Истината е, че България не е съществувала на картата на много чуждестранни инвеститори и те сега я откриват, каза тя.



Експертът изтъкна, че вече има навлизане на чуждестранни инвеститори в жилищния сегмент и допълни, че част от тях, които вече са у нас на пазара като инвеститори в бизнес имоти, разглеждат възможността да разширят своето присъствие в същия сегмент.



По думите й както за бизнес имотите, така и за жилищните няма изразен тренд към определен град или локация, защото това зависи от бизнес модела, който може да бъде постигнат.



Йоанна Димитрова, мениджър "Офис площи“ в компанията, също посочи, че 2025 г. е била успешна, с най-високия обем на сделки за последните десет година. Миналата година са отдадени над 200 000 кв. м офис площи, като се наблюдава силно предпочитание към сгради клас А със "зелени“ сертификати.



По отношение на наемите в центъра на София при клас А те са достигнали до 20 евро за кв. м, а свободните площи там са 5,6 на сто. Общият процент свободни офиси в София е спаднал до 12,3 на сто, каза Димитрова. Основни наематели продължават да са от ИТ сектора с над 50 на сто от наетите площи, следван от професионалните услуги - 13 на сто. Бул. "Цариградско шосе“ остава ключов хъб, където са реализирани 5 от 10-те най-големи сделки с нови наематели.



Основният растеж при търговските площи се дължи на ритейл парковете, чийто финансов модел е по-благоприятен за инвеститорите и позволява навлизане в по-малки населени места.



Прогнозите за тази година сочат завършване на около 135 000 кв. м нови офис площи, посочиха от компанията.