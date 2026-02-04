ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерт по национална сигурност за случая в хижа "Петрохан": Жертвите са познавали убиеца, не са оказали съпротива
Според него ДАНС и МВР би трябвало да разполагат с информация за дейността на убитите, за участието им в някаква престъпна организация и за наличието на въоръжение.
"Хора са ги виждали, били са разпитвани, проверявани. Те са свидетели, че убитите са били въоръжени. Това няма как да не е известно на МВР и на ДАНС и това поражда много въпроси“, коментира Радулов.
Според него убийството вероятно е свързано с престъпната дейност на групата. "Такива случаи на екзекуция обикновено са свързани с вътрешни разпри в организации, които се занимават с наркотици. Тези хора очевидно са познавали извършителя, защото при цялата тази охрана от камери, сигнални системи и кучета, те са застреляни, въпреки че са разполагали с оръжие, като че ли без да окажат никаква съпротива. Такива екзекуции са свойствени за организации, които се занимават с трафик и разпространение специално на кокаин“, обясни експертът по национална сигурност.
Той не изключи още подобни убийства в следващите дни.
"Когато започне разчистване на сметки в една организация, занимаваща се с наркотици, това продължава, докато всички свидетели не да бъдат ликвидирани“, поясни Радулов.
По думите му големият проблем е свързан с некомпетентното управление на МВР.
"Това, което виждаме, е старателна дейност на служителите, които сега ще се опитват да разкрият престъплението, и некомпетентна дейност на управляващите, които не знаят кои са приоритетите в дейността на службите за обществен ред и сигурност“, коментира Николай Радулов.
