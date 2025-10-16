ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Експерт: Златото не бива да се разглежда като инвестиция, която носи печалба
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:41Коментари (0)195
©
Високата цена на златото очаквано води до поскъпване и на златните бижута у нас. Потребителите все по-често избират по-дребни и леки изделия, сподели в ефира на Bloomberg TV Bulgaria Димитър Алексиев, председател на Съюза на златарите в България.

Златото остава най-пластичният метал в природата – само един грам 24-каратово злато може да бъде изтеглен в нишка с дължина до 3 километра, през която дори преминава светлина. Именно тези негови качества го превръщат в международна валута и символ на стабилност, обясни Алексиев.

Въпреки високия световен добив, цената на златото продължава да расте, като държави като Китай изкупуват все по-големи количества от благородния метал.

"В момента един грам злато струва между 180 и 200 лева, а за една година ръстът при бижутата е между 30% и 40%“, посочи Алексиев.

Той уточни, че става дума не за чисто злато, а за сплави с примеси, известни като лигатури. Най-често търсените бижута са между 14 и 18 карата, като последните са с около 30% по-скъпи.

"Златото запазва стойността на парите, но не бива да се разглежда като инвестиция, която носи печалба“, обясни Алексиев. По думите му златото е барометър за благосъстоянието на обществото – когато икономиката се развива добре, хората купуват по-големи и по-скъпи украшения.

В България златото за изработка на бижута се изкупува предимно от банки и частни клиенти. Покупката от банки обаче не е особено ефективна за златарите, тъй като върху цената се начисляват такси, а стойността често надхвърля борсовата.

"Има съществена разлика между търсенето на златни кюлчета и инвестиционно злато и това на златни бижута. Докато при първите се отчита сериозен ръст, при вторите пазарът по-скоро се охлажда“, коментира още Алексиев.

Той допълни, че при изработката на златни халки и пръстени има редица специфики, които клиентите трябва да разбират добре.

Бюджетът на младите двойки за сватбени халки варира силно – от по-скромни до наистина сериозни суми.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Кирил Петков за делото "Коцев": Съдия Андрей Ангелов каза истинск...
20:14 / 16.10.2025
Благомир Коцев остава в ареста
19:06 / 16.10.2025
Зафиров: Готови сме на разговори за запазването на правителството...
17:21 / 16.10.2025
КЕВР каза защо в голяма част от България чешмите пресъхнаха, а хо...
17:06 / 16.10.2025
21-годишен уби жена на тротоар след опасно изпреварване
15:01 / 16.10.2025
Предприемач: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 л...
15:37 / 16.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Васко Василев!
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
22:16 / 15.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
11:19 / 15.10.2025
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите каква заплата очакват
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите каква заплата очакват
09:15 / 14.10.2025
Почина Мария Шишкова
Почина Мария Шишкова
23:07 / 14.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Арестуваха кмета на Варна
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: