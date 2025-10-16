Експерт: Златото не бива да се разглежда като инвестиция, която носи печалба

© Високата цена на златото очаквано води до поскъпване и на златните бижута у нас. Потребителите все по-често избират по-дребни и леки изделия, сподели в ефира на Bloomberg TV Bulgaria Димитър Алексиев, председател на Съюза на златарите в България.



Златото остава най-пластичният метал в природата – само един грам 24-каратово злато може да бъде изтеглен в нишка с дължина до 3 километра, през която дори преминава светлина. Именно тези негови качества го превръщат в международна валута и символ на стабилност, обясни Алексиев.



Въпреки високия световен добив, цената на златото продължава да расте, като държави като Китай изкупуват все по-големи количества от благородния метал.



"В момента един грам злато струва между 180 и 200 лева, а за една година ръстът при бижутата е между 30% и 40%“, посочи Алексиев.



Той уточни, че става дума не за чисто злато, а за сплави с примеси, известни като лигатури. Най-често търсените бижута са между 14 и 18 карата, като последните са с около 30% по-скъпи.



"Златото запазва стойността на парите, но не бива да се разглежда като инвестиция, която носи печалба“, обясни Алексиев. По думите му златото е барометър за благосъстоянието на обществото – когато икономиката се развива добре, хората купуват по-големи и по-скъпи украшения.



В България златото за изработка на бижута се изкупува предимно от банки и частни клиенти. Покупката от банки обаче не е особено ефективна за златарите, тъй като върху цената се начисляват такси, а стойността често надхвърля борсовата.



"Има съществена разлика между търсенето на златни кюлчета и инвестиционно злато и това на златни бижута. Докато при първите се отчита сериозен ръст, при вторите пазарът по-скоро се охлажда“, коментира още Алексиев.



Той допълни, че при изработката на златни халки и пръстени има редица специфики, които клиентите трябва да разбират добре.



Бюджетът на младите двойки за сватбени халки варира силно – от по-скромни до наистина сериозни суми.