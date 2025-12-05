ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерт: Селският кмет, когато има 20 къщи, не се разправя с хората, с които си пие ракията
Гечев очерта сериозна пробойна в системата за контрол, особено в селата, където кучетата често се отглеждат свободно, подобно на селскостопански животни, и формират глутници. Въпреки че това е забранено, местната власт рядко се намесва.
"Селският кмет, когато има 10 или 20 къщи в селото, няма да ходи да се разправя с хората, с които си пие вечер ракията в кръчмата. И естествено оттам тръгват нещата“, коментира експертът.
Въпреки че законът предвижда сериозни наказания при нанасяне на телесни повреди от куче, включително затвор, в действителност често се стига до саморазправа с животните, вместо да се търси отговорност от стопанина.
"Действа законът на вендетата на джунглата. Това куче след това се отравя, застрелва, обесва на края на селото и с това се приключва. Обаче това не решава проблема, защото същият този безотговорен собственик ще си вземе ново куче, това ново куче ще бъде отглеждано по същия начин“, категоричен бе Гечев.
Защитникът на правата на животните обърна внимание и на хаоса при придобиването на домашни любимци, често чрез съмнителни онлайн обяви.
"Отваряте който и да е сайт, пълен с обяви на всякакви кученца, които много често не отговарят на описанието на обявата. Аз вкъщи имам едно такова лабрадорче, което няма нищо общо с лабрадор“, сподели личен пример той, обяснявайки как разочарованието на стопаните често води до изхвърляне на животното на улицата.
Според Гечев децентрализацията на контрола към общините не работи ефективно. Той предложи създаването на единна структура, която да следи целия процес - от развъждането до отглеждането.
"Трябва да има по-сериозен контрол от страна на някакви държавни институции. Трябва да има един контролен орган, който да работи може би по модела на Агенция за закрила на детето. Като има, той ще бъде Агенция за закрила на животните, но той няма да пази само животните, а ще става въпрос не само за права, но и за отговорности“, заяви Гечев.
За да се избегнат инциденти, експертът посъветва хората да бъдат внимателни и да не навлизат в личното пространство на непознати животни.
"Ако не се чувствате сигурни, ако ви е страх от животни - избягвайте местата, където може да има такова животно. Особено ако животното се храни“, предупреди той.
