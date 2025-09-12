ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Експерт: Разузнавателни дронове в момента летят над България
Автор: Цоня Събчева 21:49Коментари (0)188
© Фокус
България активно работи по собствени системи за заглушаване на дронове, но има още какво да се желае. Когато става дума за навлизане на голям брой дронове във въздушното ни пространство, не сме готови да противодействаме. Това каза доц. Златогор Минчев – директор на Съвместен център за обучение, симулация и анализи към БАН и заместник-председател на Съюза на офицерите от резерва "Атлантик“, в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Големият проблем според него е невъзможността за засичане на дроновете във въздушното пространство на страната и високата цена на радарните системи. "Все още не сме придобили радарите, които вървят с новата модификация на F-16. Със старите радарни системи нищо няма да видим по същество. Ако разчитаме на заглушаване, това е един добър български патент, имаме немалко разработки, но голяма част от разузнавателните дронове летят на голяма височина и не могат да бъдат хванати лесно. БАН прави такива разработки в Института за космически изследвания, но те касаят основно заглушаването. По отношение на боеприпаси и елиминиране на такива системи нямаме ноу-хау“, обясни доц. Минчев.

Разузнавателни дронове и в момента летят на територията на България и не можем да направим много срещу тях, призна той. "Основният проблем на дроновете е, че те са игла в купа сено. Все едно да засечете птица в небето. Ако трябва да направим една система за ПВО, която да засича и да неутрализира дронове от съвременно поколение, ще имаме много трудности, защото тези системи са много интелигентни“, поясни експертът.

Според него решението е използване на системи, базирани на изкуствен интелект, които да бъдат монтирани на скорострелящи оръжейни системи, които да елиминират дроновете след детекция. Това решение не изисква толкова средства, допълни доц. Минчев. Най-добрите системи за отбрана според него са базирани на комплексна многослойна система за противовъздушна отбрана. Те могат да бъдат атакуващи или разузнавателни.

"Можем да придобием мобилни установки, които да гарантират решаване на проблема на определени места по границата, ако имаме притеснения, но по отношение на акваторията на Черно море това е една сериозна инвестиция. Такъв вид системи могат да бъдат инвестирани на малки катери, само че тук говорим за милиардна инвестиция“, допълни експертът.

Публично-частното партньорство би могло да осигури финансиране и по-бързо реализиране на проектите, допълни доц. Гочев.


Още по темата: общо новини по темата: 36
07.09.2025 Желязков: Ролята на България в колективната отбрана е гаранция за националната ни сигурност
03.09.2025 Доц. Велизар Шаламанов: Необходими са допълнителни инвестиции, за да е успешен проектът с "Райнметал" 
02.09.2025 Акад. Ралчев за полета на Урсула: Самолетът е обикалял в кръг край Пловдив, за да се рестартира система
02.09.2025 Плевнелиев: Светът научи, че сме рискова държава
01.09.2025 Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става въпрос за
кибератака
01.09.2025 Арестуваха жена от протеста пред ВМЗ - Сопот и днес я освободиха
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Ново развитие по случая с 4-годишната Ева и баща й
19:56 / 12.09.2025
Светофар до големи училища в Пловдив вече работи на три фази
17:39 / 12.09.2025
Съдът остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста!
16:50 / 12.09.2025
А1 приема предварителни поръчки за най-новите продукти на Apple
16:46 / 12.09.2025
Yettel стартира предварителните поръчки за новите модели iPhone, ...
16:50 / 12.09.2025
Лекар: Ваксините не предизвикват аутизъм! Това е огромна манипула...
16:05 / 12.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
09:02 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
12:12 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
11:33 / 11.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:36 / 10.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Камерите на толсистемата ще засичат и скоростта
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Колективната отбрана на Европа
Матури 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: