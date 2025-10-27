ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерт: Парите от втория стълб могат да се получават разсрочено или като пожизнена пенсия. Ако осигуреният не доживее до пенсия, се наследяват
Русев увери, че частните пенсионни фондове са готови за прехода към еврото.
"Промяната ще бъде много лесна и автоматична, както във всички финансови институции. Средствата във втория стълб са лични сметки и трябва да се разглеждат като пари в банка. При влизането в еврозоната те автоматично ще се конвертират по фиксирания курс от лева към евро“, каза той пред NOVA NEWS.
Русев припомни, че има периоди с отрицателна доходност, като най-тежкият е бил през 2008 г., но те са били компенсирани с натрупаната доходност.
"След COVID-19 ситуацията бързо се възстанови и за последните три години доходността на пенсионните фондове е около 25%“, обясни той.
По данни до септември 2025 г. фондовете са донесли над 5 милиарда лева на своите клиенти. Експертът подчерта, че тези средства не са печалба за дружествата, а остават по партидите на хората.
Русев увери, че влизането в еврозоната няма да промени инвестиционната стратегия или доходността на фондовете.
"Средствата във втория пенсионен стълб са законово гарантирани. Минималната гаранция се отнася до брутните внесени вноски, така че хората няма да изгубят внесените средства дори при тежка финансова криза. Натрупаната доходност е допълнителен защитен механизъм, който осигурява допълнителни средства за пенсионерите", каза той.
Русев посъветва гражданите да се информират за своята партида чрез националната телефонна линия на НАП или чрез онлайн услугите на съответния пенсионен фонд.
"Първо трябва да разберете в кой фонд сте осигурени, след това фондът ще ви предостави информация за текущата сума и натрупаната доходност. Има възможности за проверка чрез интернет банкиране или други онлайн платформи“, уточни той.
По негови думи средствата от втория стълб могат да се получават разсрочено за определен период или по модел на пожизнена пенсия. Той допълни, че те се наследяват от членовете на семейството, ако осигуреният не доживее до пенсия. Русев подчерта, че този модел е изключително ценен за осигуряване на финансовата независимост на пенсионерите и техните наследници.
Русев коментира и предложенията за закриване на втория стълб.
"Това няма да реши проблемите на НОИ. Парите във фондовете са лични средства на клиентите и тяхното прехвърляне към държавния пенсионен институт няма да покрие дефицита дългосрочно. Нашият модел е устойчив и по-добър от много европейски системи“, заяви той.
