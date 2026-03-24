"Имахме един от най-студените месеци – януари, за доста години назад. Беше нормално да се използва повече енергия, за да се постигне един и същи комфорт - съответно по-големи сметки за отопление. Ако сравним с предния януари, когато средната температура беше 4 градуса - при този 0, едно до 30-40% е нормално да има ръст на сметката за парно. Това е много груба сметка“.



Това коментира пред bTV Кремен Георгиев, бивш директор на "Топлофикация София" и председател на Асоциацията на топлофикационните дружества.



"Новата формула за изчисляване на сградната инсталация е излишно прецизирана стара. Не е едно към едно същата, но там по принцип няма какво да се промени кой знае колко. Може да се добавят коефициенти, които отчитат състоянието на сградата - енергиен клас и така нататък. Това означава, че резултатите, които ще даде новата формула, няма да са в пъти или в много голяма разлика от резултатите, които даваше предната формула“, обясни той.



По думите му няма какво да се промени. Той уточни, че когато се санира отделен апартамент в дадена сграда - нищо не се случва, икономия няма.



Според Кремен Георгиев не се очакват изненади в изравнителните сметки за парно.