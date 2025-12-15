ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерт: Наложеният платеж е най-големият гарант за потребителя в България
Тя посъветва потребителите да взимат възможно най-скоро своите поръчки, защото офисите са претрупани от тях.
Но и куриерските фирми да направят логистика за по-дълго работно време, например.
"Напоследък се говори за идеята да отпадне наложеният платеж като метод на плащане. Но аз си мисля, че в България наложеният платеж е най-големият гарант за потребителя".
И двете страни - и купувачът и търговецът, трябва да бъдат коректни по отношение на действията едни към други.
