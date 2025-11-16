ИЗПРАТИ НОВИНА
Експерт: Лошо е, ако рутерът е на два метра от леглото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:02
Възможно е да поставите Wi-Fi рутер в апартамент само в помещения, които не обитавате постоянно, далеч от работното или мястото за спане. Ръководителят на лабораторията "Екология на жизненото пространство" Антон Ястребцев посочи местата, където монтиран предавателят, вреди за здравето.

Според експерта сертифицираните рутери за домашна употреба трябва да са безопасни, но все пак могат да имат някакъв ефект. 

Ястребцев отбеляза, че някои хора поставят рутера много близо до лаптопа или компютъра с аргумента, че се нуждаят от бърза връзка, за да работят. Според експерта обаче излъчването от рутера се създава в радиус от три метра.

"Също така е лошо, ако рутерът е на два или три метра от леглото, особено от главата на леглото. В такава ситуация ще се окаже засилено въздействие върху човек, особено върху мозъка му “, подчерта експертът, цитиран от zdrave.to.

Според него рутерът е най-добре поставен в коридора, на два до три метра от стаите, които обитавате постоянно.

По-рано експертът от Roskachestvo Сергей Кузменко разкри как да увеличи максимално скоростта на домашния интернет. 

Специалистът посъветва да поставите рутера в средата на апартамента и да не го закривате с големи мебели. В този случай устройството трябва да бъде поставено на разстояние от други устройства: телефон или микровълнова фурна.







Статистика: