|Експерт: Има голям проблем с общинските имоти, масово подзастраховат на по-ниска сума
Според генералния секретар на асоциацията Нина Колчакова причините за ниския процент на застраховани имоти са основно две: усещането, че "на мен няма да ми се случи“ и страхът от високите цени на полициите.
"В България имуществените застраховки не са скочили като цена – те са по джоба на всяко домакинство. Въпросът е каква полица ще избере човек като застраховка“, обясни Колчакова.
Тя допълни, че клиентите често търсят най-евтината застраховка, но при сключването ѝ е важно да се обърне внимание на какво точно покрива полицата.
"Всяка полица покрива природни бедствия, но хората гледат да сключат най-евтина. Преценете колко струва вашето имущество и вземете полица съобразно тази стойност. Държавата предоставя помощи, но не възстановява загубите“, заяви Колчакова за Bulgaria ON AIR.
Според нея всички въпроси трябва да се уточнят още при купуването на полицата. Тя отбеляза и проблемите с общинските имоти, които често са подзастраховани. "Големият проблем с общинските имоти е масовото подзастраховане на по-ниска стойност. Наскоро гледах обществените поръчки – как може да се застрахова детска градина само с 35 000 лв.“, коментира тя.
Колчакова подчерта, че сроковете за съобщаване на щети са посочени във всяка полица, но в случай на бедствие, когато документите са изгубени, е важно да се действа бързо. "Когато стане бедствие, застрахователите работят и събота, и неделя, но трябва повече време да се обиколят всички домове. Не трябва да се чака месеци, защото имотът може да промени вида си“, каза още тя.
По думите ѝ България е на последно място по застраховане на жилищата в Европа, а след всяко бедствие интересът към полициите се повишава.
