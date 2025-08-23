ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Екшън в Бургаско, бус с мигранти се вряза в автомобил, шофьорът избяга
С цел да бъдат запазени животът и здравето на туристите, незабавно са придприети действия за спирането му. Шофьорът побягнал. Превозното средство продължило по инерция и ударило два паркирани леки автомобила. Нанесени са им леки материални щети. Работи се активно за издирването на изягалия водач.
Екипи на Спешна помощ осъществяват на място медицински прегледи на нелегалните мигранти. Районът е отцепен от служители на районното полицейско управление в Царево.
Малко по-рано на КПП - Караагач служители на Гранична полиция са спрели автомобил, за който има данни, че е изпълнявал ролята на пилотен на буса. Шофьорът на автомобила е задържан. Действията по цялостното изясняване и документиране на случая продължават.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 427
|предишна страница [ 1/72 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Изслушват Мария Филипова за зам.-омбудсман на 2 септември
17:02 / 23.08.2025
Голям пожар в Сливен, 6 екипа пожарникари се борят с огъня и силн...
15:14 / 23.08.2025
Ограбиха спасител на плажа, докато спасява удавник
13:24 / 23.08.2025
Натоварен трафик към Кресна в посока Гърция
14:08 / 23.08.2025
Софийският университет обяви допълнителен прием за някои специалн...
12:17 / 23.08.2025
Никола Минчев: Нямам амбицията за председател на "Продължаваме пр...
12:17 / 23.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
09:32 / 21.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS