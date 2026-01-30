"Еконт": Спираме пощенските услуги

© Еконт официално ще се оттегли от универсалните пощенски услуги и ще се фокусира изцяло върху куриерската логистика. Това обяви в социалните мрежи Николай Събев, собственик на компанията.



Решението е част от стратегията на Еконт за по-висока ефективност, по-бързи доставки и по-добро обслужване в сегмента на стоковите пратки. Според Събев принципът на разделението на труда е в основата на създаването на стойност както исторически, така и в съвременната икономика.



"Когато всеки върши работата, за която е създаден, обществото печели. Ролята на Български пощи е да осигуряват универсалната връзка – писмата и кореспонденцията. Ролята на Еконт е да осигурява логистиката на стоките и личната грижа с висока скорост“, посочва той.



На 20 януари 2026 г. компанията е подала официално заявление за прекратяване на лицензията си за универсални пощенски услуги. С това започва законов шестмесечен срок на предизвестие, през който Еконт ще продължи да изпълнява всички свои задължения като лицензиран оператор.



Промяната засяга услугите, попадащи в обхвата на универсалната поща, сред които: обикновени писма и малки пакети без проследяване, доставяни в пощенска кутия; пратки, които се таксуват и изпращат с пощенски марки; секограми и неадресирана поща.



За тези услуги клиентите ще бъдат насочвани към Български пощи, които по думите на Събев имат историческата роля и отговорност да осигуряват тази инфраструктура в страната.



Еконт ще запази услугите "Пощенски паричен превод“ и "Наложен платеж чрез пощенски паричен превод“, като и в този сегмент се подготвят промени, свързани с нарастващите нужди от високоскоростни и сигурни плащания. Компанията посочва, че дигиталната услуга ecoints дава възможност за бързи и лесни разплащания.



За документи и пратки клиентите ще могат да разчитат на куриерските услуги на Еконт, които запазват основните си предимства – пълно проследяване от приемането до доставката, лично връчване на получателя или упълномощено лице, избор на точна дата и час за доставка, както и възможност за промяна на адреса или получателя в движение.



"Това разделение на отговорностите ни дава свободата да ви обслужваме по-добре в това, в което сме специалисти“, подчертава Николай Събев.