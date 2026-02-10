ЗАРЕЖДАНЕ...
|Екипаж на Spartan осигури въздушен транспорт за донорска ситуация
Самолетът излетя в 9.00 ч. за летище Варна и в 18.10 ч. се приземи обратно на летище "Васил Левски“ София. Задачата за осигуряване на въздушен транспорт за медиците беше изпълнена успешно.
Командир на екипажа беше капитан Георги Пъшев, помощник-командир - старши лейтенант Александър Недялков, и борден инженер -капитан Андрей Андреев.
