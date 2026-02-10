ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Екипаж на Spartan осигури въздушен транспорт за донорска ситуация
Автор: Десислава Томева 19:35Коментари (0)256
©
Дежурен екипаж на самолет C-27J "Spartan“ от състава на 16-та авиационна база - Враждебна осигури днес, 10 февруари, въздушен транспорт от София до Варна и обратно на медицински екип от УМБАЛ "Александровска“ при създадена донорска ситуация за органна трансплантация в МБАЛ "Силистра“.

Самолетът излетя в 9.00 ч. за летище Варна и в 18.10 ч. се приземи обратно на летище "Васил Левски“ София. Задачата за осигуряване на въздушен транспорт за медиците беше изпълнена успешно.

Командир на екипажа беше капитан Георги Пъшев, помощник-командир - старши лейтенант Александър Недялков, и борден инженер -капитан Андрей Андреев.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
МВР с коментар за четирите джипа, които са се движили край хижа "...
19:19 / 10.02.2026
Калин Славов: Ние ставаме високорискова дестинация за бизнеса зар...
20:11 / 10.02.2026
Йово Николов за "Петрохан": Това се нарича повторна виктимизация,...
17:33 / 10.02.2026
Проучване на Plovdiv24.bg: Проект на Радев изпреварва ГЕРБ при из...
17:15 / 10.02.2026
16-годишен от Център за настаняване от семеен тип в Смолян е с фр...
16:50 / 10.02.2026
Казусът "Петрохан": МВР при Бойко Рашков издало разрешения за 16 ...
17:05 / 10.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Земетресения в България
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: