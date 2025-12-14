ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Едно от най-малките села в България е с трима жители
Сгушено в дълбоката и мистична планина, село Сливарово е малко известно, но много китно и живописно. Намира на 17 км източно от град Малко Търново, на 93 км южно от Бургас и на около 500 км югоизточно от столицата София. То е и в непосредствена близост до границата с Турция.
Селото е основано през 17 век от преселници от Малко Търново и първоначално се нарича Кладара (вероятно от странджанската дума "клада“ – дебело старо дърво, което реката носи по течението си. В някоя теснина то се запречва между двата бряга и служи за мост.
За съществуващо на това място селище в древността свидетелстват тракийските могилни некрополи, следите от металургична дейност (рупи), останките на крепост от тракийски и късноантични времена, както и тракийското скално светилище в м. Ватралòва поляна, с изсечени в скалата каменни кръгове с диаметър 10 – 15 см. По всяка вероятност тук е почитан богът на слънцето Хелиос. В района на селото са отбелязани разработки на злато. В някои от тях са намерени стъклени чашки без столче, на дъното на които е имало следи от златоносен пясък.
На сегашното си място възниква през ХVІІ век. Запазените къщи, с типичната за ХІХ век странджанска архитектура, му придават характер на уникален резерват.
От Сливарово тръгват едни от най-интересните за Странджа маршрути – поклонническите – до пещерата-светилище “Св. Марина", до “Родината" на нестинарите – Голямата аязма във Влахов дол, до тракийското оброчище Индипасха.
Днес в селото има само трима жители.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 145
|предишна страница [ 1/25 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от т...
09:36 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Д-р Ваня Нушева: Изборите ще са от 15 март нататък
08:27 / 14.12.2025
Политолог: Възможно е новогодишното обръщение да не бъде направен...
08:31 / 14.12.2025
Прогноза за неделя, 14 декември
08:25 / 14.12.2025
Промени влизат в сила от днес
06:00 / 14.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
11:04 / 12.12.2025
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
09:04 / 12.12.2025
Роден е в Пловдив на днешния ден преди 73 години
12:18 / 12.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS