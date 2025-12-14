Едно от най-малките села в България е с трима жители

© Сливарово - най-малкото село в Странджа и в община Малко Търново, както и едно от най-малките в България.



Сгушено в дълбоката и мистична планина, село Сливарово е малко известно, но много китно и живописно. Намира на 17 км източно от град Малко Търново, на 93 км южно от Бургас и на около 500 км югоизточно от столицата София. То е и в непосредствена близост до границата с Турция.



Селото е основано през 17 век от преселници от Малко Търново и първоначално се нарича Кладара (вероятно от странджанската дума "клада“ – дебело старо дърво, което реката носи по течението си. В някоя теснина то се запречва между двата бряга и служи за мост.



За съществуващо на това място селище в древността свидетелстват тракийските могилни некрополи, следите от металургична дейност (рупи), останките на крепост от тракийски и късноантични времена, както и тракийското скално светилище в м. Ватралòва поляна, с изсечени в скалата каменни кръгове с диаметър 10 – 15 см. По всяка вероятност тук е почитан богът на слънцето Хелиос. В района на селото са отбелязани разработки на злато. В някои от тях са намерени стъклени чашки без столче, на дъното на които е имало следи от златоносен пясък.



На сегашното си място възниква през ХVІІ век. Запазените къщи, с типичната за ХІХ век странджанска архитектура, му придават характер на уникален резерват.



От Сливарово тръгват едни от най-интересните за Странджа маршрути – поклонническите – до пещерата-светилище “Св. Марина", до “Родината" на нестинарите – Голямата аязма във Влахов дол, до тракийското оброчище Индипасха.



Днес в селото има само трима жители.