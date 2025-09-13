Една година от нелепата смърт на двамата военни на Граф Игнатиево

© С тъга и болка свеждаме глави в знак на почит пред паметта на нашите колеги-летци подполковник Петко Димитров и капитан Венцислав Дункин от 12-та авиационна база в Долна Митрополия. Това написаха на официалната фейсбук страница на Военновъздушните сили (ВВС).



Подполковник Петко Димитров и капитан Венцислав Дункин завинаги ще останат в нашите сърца като безрезервно отдадени на своята мисия – да служат вярно и честно на Родината, да дават своя принос за изпълнение на задачите на ВВС и да насърчават общите усилия за успех със своята силна мотивация и любов към авиацията. Нека летят в светлина и мир дръзките им авиаторски души, заявиха от ВВС.



Припомняме, че миналата година на 13 септември двамата пилоти загинаха при тежка катастрофа с учебно-боен самолет L-39ZA.



Инцидентът се случи при подготовка за демонстрации, които предстояха в авиобаза "Граф Игнатиево" на 14 септември, по случай 20 години от приемането на Република България в НАТО и 35 години самолет МиГ-29 на въоръжение в българските ВВС.



Разследването по случая продължава и до днес.