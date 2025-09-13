ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Една година от нелепата смърт на двамата военни на Граф Игнатиево
Подполковник Петко Димитров и капитан Венцислав Дункин завинаги ще останат в нашите сърца като безрезервно отдадени на своята мисия – да служат вярно и честно на Родината, да дават своя принос за изпълнение на задачите на ВВС и да насърчават общите усилия за успех със своята силна мотивация и любов към авиацията. Нека летят в светлина и мир дръзките им авиаторски души, заявиха от ВВС.
Припомняме, че миналата година на 13 септември двамата пилоти загинаха при тежка катастрофа с учебно-боен самолет L-39ZA.
Инцидентът се случи при подготовка за демонстрации, които предстояха в авиобаза "Граф Игнатиево" на 14 септември, по случай 20 години от приемането на Република България в НАТО и 35 години самолет МиГ-29 на въоръжение в българските ВВС.
Разследването по случая продължава и до днес.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 92
|предишна страница [ 1/16 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Министър Красимир Вълчев идва в "Столипиново" за 15 септември
10:00 / 13.09.2025
Надзор за непълнолетния обвиняем след побоя над шефа на полицията...
09:27 / 13.09.2025
Художник увековечи усмивката на 12-годишната Сияна на скалите в П...
09:28 / 13.09.2025
Наш курорт оглави британска класация за евтино късно море
08:16 / 13.09.2025
При какви ситуации шефът има право да ви удължи работното време?
07:50 / 13.09.2025
На тези места тол камерите работят като плашило, но без глоби
21:49 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
12:12 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
Честито на Кеворк Кеворкян
13:45 / 11.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS