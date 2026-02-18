ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Единствената атомна електроцентрала в България има проблем с текущите си плащания
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:47Коментари (0)190
©
Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян отново, за да бъде отстранено дефектно оборудване, съобщиха от дружеството. Това е трето спиране след годишния планов ремонт в края на миналата година. Основната причина за повтарящите се проблеми са затрудненията при доставката на резервни части от Русия, което е наложило използването на алтернативни европейски аналози.

Според информация на БНТ, част от тези аналози са довели до последващи дефекти след монтажа и се е наложила повторна подмяна с компоненти, близки до оригиналните.

Енергийният експерт Антон Иванов коментира, че на всеки четири години се извършва основен ремонт на мембрана в съоръжението, но настоящите проблеми са свързани именно с избора на алтернативни части. По думите му, блокът не е бил пуснат на максимална мощност с цел ограничаване на риска и гарантиране на сигурността на електроенергийната система, особено през зимния период.

В момента шести блок продължава да работи, но с намалена мощност. Въпреки това централата осигурява близо 40% от електроенергията в страната, което подчертава значението ѝ за енергийната стабилност на България.

Паралелно с техническите предизвикателства, финансовите отчети на дружеството до деветмесечието на миналата година показват затруднения с текущите разплащания. Макар компанията да отчита печалба, тя не разполага с достатъчно ликвидни средства за пълно финансиране на дейността си.

Сред основните причини, посочени от ръководството, са завишен размер на дивидента към компанията майка Български енергиен холдинг; забавени плащания от Национална електрическа компания; извършени плащания по договори за доставка на свежо ядрено гориво.

Наложило се е дивидентът към държавата да бъде разсрочен до края на февруари тази година, като средствата са били изискани за подпомагане на държавния бюджет.

Заради недостига на средства още в началото на миналата година централата е взела заем от 50 млн. лева от дъщерното си дружество АЕЦ Козлодуй – Нови мощности при лихва над 3%. На 16 юли е сключен и овърдрафт с частна кредитна институция за допълнителни 50 млн. лева.

Според Антон Иванов политиката по изземване на значителна част от печалбата ограничава възможностите на дружеството да инвестира в по-скъпи и надеждни компоненти. Това поставя управлението в ситуация на работа при финансови ограничения, различни от стандартите, прилагани в други европейски ядрени централи.

От централата не посочват конкретен срок за окончателно решаване на проблема с оборудването. Продължаващата зависимост от специфични доставки и ограничените финансови ресурси очертават предизвикателна среда за управлението на един от ключовите енергийни активи на страната.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Затвориха АМ "Тракия"
08:17 / 18.02.2026
Много нов сняг в Родопите
08:15 / 18.02.2026
Андрей Гюров представя кабинета си пред президента точно в 12 час...
08:21 / 18.02.2026
Празник е! Ако днес духа северен вятър, очакват се още студове
08:38 / 18.02.2026
Един от най-големите фитнеси в България попари клиентите си
08:40 / 18.02.2026
Появиха се ръкописи от хижа "Петрохан": Развий специално отношени...
21:12 / 17.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Средните заплати в българско градче с 3400 жители растат с над 120% за пет години
Средните заплати в българско градче с 3400 жители растат с над 120% за пет години
11:07 / 16.02.2026
Експертите препоръчват винаги да пътувате с поне две празни страници в паспорта си
Експертите препоръчват винаги да пътувате с поне две празни страници в паспорта си
09:09 / 16.02.2026
Икономист: Работодатели, за да не повишите заплатите, наемате хора, които не могат да разчетат адрес на български
Икономист: Работодатели, за да не повишите заплатите, наемате хора, които не могат да разчетат адрес на български
08:47 / 17.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: