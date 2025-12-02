ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
"Един от най-големите протести": Западните медии отразиха ситуацията у нас
Автор: Георги Кирилов 11:42Коментари (0)351
©
В България хиляди хора излязоха на протести поради недоволство от проекта за бюджет за 2026 г, пишат редица западни медии, като ReutersEuroNews, Радио Свобода, украински медии като NV дори публикуваха и фоторепортажи от протестите. AFP съобщи, че протестиращи и "полиция се се сблъскали по време на антикорупционна демонстрация в България".

"Десетки хиляди хора излязоха по улиците на София и други големи регионални центрове в България в антиправителствен протест, предизвикан от проектобюджета за 2026 г.", продължава френската агенци.

"В София, столицата на България, протестът беше най-масовият. Според медиите на митинга са присъствали между 30 000 и 100 000 души. Радио Свобода отбелязва, че това е бил "един от най-големите протести" от 1989 г. насам и най-мащабният за последното десетилетие.

Хората блокираха територията пред бившата партийна централа, където се намира Народното събрание.

Те скандираха "Мафия", "Оставка".

Журналистите отбелязват, че в района на офиса на партията ДПС към протеста се присъединиха десетки мъже и младежи в тъмни дрехи и маски. Те са хвърляли шашки и други предмети по сградата на партията и по правоохранителните органи. Други протестиращи са ги разпознали като провокатори, "които нямат нищо общо с протестните действия".

Между "хората в черно и полицията" са възникнали сблъсъци. Има ранени и арестувани, повредени полицейски коли и част от местната инфраструктура.

По-късно президентът на България Румен Радев се обяви за предсрочни избори.

"Но провокациите не променят факта – българите заявяват "не“ на това правителство. Има само един изход – оставка и предсрочни избори“, написа той в социалните мрежи.

Акцията на 1 декември вечерта беше вече втори протест срещу проектобюджета с по-високи данъци за 2026 г. В София и други градове в страната в него участваха десетки хиляди хора.


Още по темата: общо новини по темата: 21
02.12.2025 »
02.12.2025 »
02.12.2025 »
02.12.2025 »
02.12.2025 »
02.12.2025 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Ограничават движението на камиони по магистралите по празниците
11:31 / 02.12.2025
България има най-евтините цени на цигари в ЕС, близо 40 лева дост...
11:14 / 02.12.2025
Извънредно решение на правителството от последните минути!
11:11 / 02.12.2025
Младежката организация на ГЕРБ: Със сигурност гласът на протестир...
10:53 / 02.12.2025
Експерт: Кешът е силно препоръчителен, дръжте по 100 евро на член...
10:26 / 02.12.2025
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора б...
09:51 / 02.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
14:12 / 30.11.2025
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
15:50 / 30.11.2025
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
21:15 / 30.11.2025
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
10:10 / 01.12.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Най-лесният начин да се разпознае истинска евробанкнота е чрез метода "Пипни, разгледай и наклони"
Най-лесният начин да се разпознае истинска евробанкнота е чрез метода "Пипни, разгледай и наклони"
09:19 / 01.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
Други спортове
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: