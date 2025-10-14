ЗАРЕЖДАНЕ...
|Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
Баща му Жеко Тилев е прокурор в първите процеси на така наречения Народен съд.
Жени се за Кукка Мария, дъщеря на министъра на външните работи на Финландия д-р Ахти Карялайнен. Във Финландия Тилев създава фирма "Тампела“, която търгува с метали и земекопни машини с тогавашния Съветски съюз.
Според бившия началник на пресцентъра на премиера Жан Виденов Красимир Райдовски Тилев се познава със Симеон Сакскобургготски от средата на 70-те години на XX век по линия на 1-во главно управление на ДС, когато го направил съветник в своята задгранична фирма, за да има основание да му изплаща възнаграждение.
Шеф на "Дару финанс“, бивш собственик на фалиралите Банка за земеделски кредит (БЗК) и Добруджанска банка. БЗК финансира фирми около икономическия кръг "Орион“, близък до тогавашния премиер Жан Виденов. Близък приятел е на Бриго Аспарухов, който според запознати е унищожил досието му на агент (Агент Румянцев) на Шесто управление на Държавна сигурност. През 1981 г. германският вестник "Велт ам зонтаг“ пише за Тилев, че е "живият микрофон на КГБ“.
Според ДАКСИ Атанас Тилев участва като собственик само в 2 фирми в България – "Дару кар“ ООД и "Дару АВ“, в които държи съответно 80% и 90%.
През 2011 г. е окончателно оневинен за източването на 543 млн. лв. от Банка за земеделски кредит. Делото за безстопанственост срещу бизнесмена е прекратено поради изтекла абсолютна давност от извършване на деянието.
Резиденцията му, разположена в полите на Витоша, в кв. "Драгалевци", се оценява на около 7,5 млн. евро. Тя разполага с парк от 8000 m² и къща с разгърната площ от 1440 m².
От 1997 до 2005 г. е живял във Финландия. От 2005 г. живее в Халкидики.
