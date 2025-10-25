ИЗПРАТИ НОВИНА
Един на всеки десет души в България не знае какво е блистер, капсула или ампула
Автор: Елиза Дечева 08:51Коментари (0)93
©
Един на всеки десет души в България не знае какво точно представляват основни лекарствени форми като блистер, ампула или капсула. Данните идват от собствениците на над 700 семейни аптеки в страната и показват тревожен дефицит на базови познания, свързани с лекарствата и тяхната правилна употреба.

Това е причината Инициативният комитет от магистър-фармацевтите да стартира национална образователна кампания "Мисия – Запознай се с аптеката“, насочена към децата в детските градини и началните училища. Целта е още от най-ранна възраст да се изградят основи на здравна култура и отговорно отношение към медикаментите.

Кампанията вече започна с първи открити уроци в детската градина в село Мало Конаре, област Пазарджик.

"Има сериозно незнание не само сред децата, но и при част от родителите. Странно е, че въпреки лесния достъп до информация, хората не познават дори елементарни термини, свързани с лекарствата. Това води до недоразумения в аптеките и потенциално опасни ситуации. Затова решихме, че трябва да започнем от най-малките“, коментира Пенка Минева, магистър-фармацевт и член на Инициативния комитет от магистър-фармацевти, която водеше първия урок.

В уроците децата научават какво представлява аптеката, кой е фармацевтът и какво може да се купи там. Демонстрират се безопасни мостри – празни опаковки от сиропи, блистери, витамини и чайове, за да се обясни по достъпен и забавен начин какво е капсула, сироп или ампула и защо лекарствата не са играчки.

"Малчуганите ще учат чрез преживяване, демонстрации, игри и награди. Вярваме, че така ще запомнят по-добре какво научават. Тази мисия ще има успех и в бъдеще“, уверена е Веселина Пеева, директор на ОДЗ "Детство“ – с.Мало Конаре.

Фокус в обучението има и върху опасността от неправилна употреба на медикаменти. Децата научават, че не трябва да приемат лекарства без разрешението на възрастен, нито да ходят сами до аптеката.

"Важно е да ги научим, че лъскавото хапче или сиропчето с мирис на ягода не са безобидни. Кампанията е и апел към родителите – да не изпращат децата си сами в аптеките и да бъдат внимателни в съхранението на медикаменти у дома“, допълва Пенка Минева.

"Убедени сме, че изграждането на здравословни навици започва с ранно знание – как се храним, как приемаме витамини, защо се разболяваме и кой може да ни помогне“, добавя Боряна Бърнева, родител, подкрепящ инициативата.

Инициативата бързо набира популярност. След първите уроци вече има заявки от други училища и детски градини в страната.

"Само за няколко дни получихме интерес от няколко образователни институции. Ще продължим с уроци и в други села и градове. Ще посетим и по-големи ученици – вече имаме заявка от седмокласници в Пазарджик“, съобщи Атанас Минев, който е собственик на аптека и част от обединението на семейните аптеки Алианс Сървиз.

Серията от образователни срещи "Мисия – Запознай се с аптеката“ ще продължи през цялата учебна година, за да достигне до колкото се може повече деца и семейства.







