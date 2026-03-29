Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:53 / 29.03.2026 10:53 / 29.03.2026

Двадесет и седемте страни членки на Европейския съюз и евродепутатите одобриха въвеждането на нови такси за обработка на малки пратки, внесени в ЕС, чиито размер все още не е уточнен. Таксите ще започнат да се прилагат най-късно от 1 ноември и ще засегнат всички пратки с ниска стойност.



Новата мярка ще се добави към вече въведената такса от 3 евро на тип артикул, която се събира от юли за малки пратки със стойност под 150 евро, основно идващи от Китай. Европейската комисия ще определи окончателния размер на таксите за обработка.



Освен това държавите членки и евродепутатите се споразумяха да налагат глоби на онлайн платформи, които пускат на пазара опасни продукти. Размерът на глобите може да достигне до 6% от общата стойност на стоките, внесени в ЕС през последните 12 месеца, а при крайни случаи платформите могат да бъдат временно спрени, посочва Европейският парламент в официално съобщение.



Мерките целят да ограничат навлизането на евтини китайски продукти, закупени от азиатски платформи за онлайн търговия, и да финансират засилени митнически проверки.



"Тези платформи наводняват европейския пазар с огромни количества несъответстващи продукти и нарушават конкуренцията с нашите компании“, коментира Дирк Готинк, главен преговарящ по въпроса от Европейския парламент.



През 2024 г. в ЕС са внесени около 4,6 милиарда малки пратки – повече от 145 на секунда, като 91% от тях са дошли от Китай. Този огромен обем пратки често затруднява проверката на съответствието им с европейските стандарти, което позволява на опасни или фалшиви продукти да преминат незабелязано.



Франция вече въведе предварителна такса от 2 евро за малки пратки от 1 март. Мярката принуди някои платформи да заобикалят таксата, като доставят стоките за френските клиенти чрез други европейски държави. Париж обяви, че ще разшири проверките, за да се бори с това заобикаляне.



Новите правила включват и засилени задължения за търговските платформи, както и опростени процедури за някои вносители.



Европейската организация на потребителските асоциации приветства мерките, отбелязвайки, че те могат да "обърнат тенденцията и да възпрепятстват навлизането на опасни продукти в ЕС“.