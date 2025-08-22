ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Две жени се удавиха в рамките на час
Автор: Иван Сотиров 10:56Коментари (0)658
© Burgas24.bg
Две жени загубиха живота си в морето в рамките на час през вчерашния ден, съобщиха от ОДМВР – Бургас за Burgas24.bg.

56-годишна софиянка се е удавила около 13:00 ч. на неохраняемата част на плаж "Делфин“ край Ахтопол. Около 30 минути по-късно е получено съобщение за инцидент в района на южния плаж на Поморие пред комплекс "Феста Панорама“, при който в морето срещу първи спасителен пост се удавила 72-годишна финландска гражданка. Жената е пристигнала в България на 16 август със съпруга си.

Телата са откарани за аутопсия в отделение "Съдебна медицина“ към УМБАЛ - Бургас.


Още по темата: общо новини по темата: 687
22.08.2025 Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
22.08.2025 НИМХ: Преминава студен атмосферен фронт, очаквайте бури и градушки
22.08.2025 Проф. Георги Рачев: Днес в 12 часа започва!
21.08.2025 НИМХ официално сложи край на жегите за 2025 година
21.08.2025 Тези кадри от днес следобед не са от границата ни с Гърция
21.08.2025 Черен ден! Трима се удавиха в морето, борят се за живота на дете
предишна страница [ 1/115 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Булката от сватбата с десетки натровени: Ядохме кюфтета, пържоли,...
09:51 / 22.08.2025
Пожарни сирени и линейка на АМ "Тракия" заради тежка катастрофа
10:14 / 22.08.2025
Забрана на гел лакове с опасна съставка от 1 септември
09:33 / 22.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне...
08:59 / 22.08.2025
Бащата на прегазената от АТВ жена: Младежът е терорист
08:45 / 22.08.2025
Вариант 11 се падна на матурата по български език и литература
08:23 / 22.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
22:14 / 20.08.2025
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
13:48 / 20.08.2025
Генерале, честито!
Генерале, честито!
08:47 / 20.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:31 / 20.08.2025
Известно семейство започва нов бизнес
Известно семейство започва нов бизнес
14:44 / 20.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Само на 53 г. почина президентът на "Лайънс клуб" Пловдив
Само на 53 г. почина президентът на "Лайънс клуб" Пловдив
16:09 / 20.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Бюджет на Пловдив за 2025 година
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: