|Две земетресения са регистрирани в България
Трус с магнитуд 2,0 по скалата на Рихтер е регистриран около 10:22 часа в района на Рила, на около 15 километра южно от Долна баня.
Около 9:08 часа е регистрирано още едно земетресение. Той е с магнитуд 2,1 и дълбочина 12 км - на 13 километра от Сърница.
