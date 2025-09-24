Двама се сбиха с чукове в центъра на Велико Търново, причината - неуредени данъци

© Снимката е илюстративна Бой с чукове в центъра на Велико Търново спряха местни полицаи. Задържани за хулиганство са двама мъже от село Шереметя.



Сигнал за случая е получен на тел. 112 около 13:00 часа вчера. На обаждането незабавно са се отзовали екипи на Районното полицейско управление в старата столица, които намерили двама мъже да се бият в района на Паметника на обесените. По данни на подателя между тях възникнала разпра, която е прераснала в бой с чукове. Участниците са 33 и 39-годишни жители на село Шереметя, неизвестни на полицията.



От проведените до момента действия по разследването е установено, че докато пътували в лек автомобил между тях е възникнал спор за неуредени данъчни задължения на недвижим имот на единия. Разпрата се разразила и те спрели автомобила, излезли от него и словесните нападки прераснали в сбиване, при което единият извадил от автомобила чук и заплашил с него опонента си.



След намесата на полицията двамата са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е досъдебно производство за хулиганство.